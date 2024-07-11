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六福村讓夏天不一Young！　《部落狂歡-島嶼樂浪》讓你從早HIGH到晚

▲六福村迎接45週年到來，滿滿好康、好吃和好玩陪你涼快一「夏」。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

炎熱天氣讓人感覺都要沸騰了，現在來到六福水樂園不僅可以清涼一下，加上迎接45週年到來，還有許多好玩和好康。北台最大的「六福水樂園」擁有12項水上設施，像是「海神飛艇」從15公尺高空急速俯衝而下，瞬間再衝向天際，高潮迭起的刺激快感嗨翻你的全身神經；還有速度感爆衝的「急速飛魚」以及360度天旋地轉的「獨行千里」等，滿足愛玩水想涼快一「夏」的你；還有夏日限定的水果雞尾酒，漂浮河流化身巨大雞尾酒，滿滿大型浮誇系造型浮具讓你美照拍不停。

▲▼六福村

▲▼六福村

▲北台最大的「六福水樂園」擁有12項水上設施，刺激快感嗨翻你的全身神經。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

活動還有音浪水花派對，讓人猶如置身在泰國潑水節，水槍大戰直接開打，360度零死角濕身。一起參與水槍大戰的民眾提到，「很開心和家人還有朋友一起來到六福村，玩水超快樂的。今年才剛畢業，在出社會正式上班前可以先放鬆一下，玩玩水、充充電真的很棒。早上天氣本來滿熱的，但玩水以後變得很涼快、很舒服，超讚！」另一位民眾則提到，「水派對的水柱很強，大家拿著水槍互噴，超像到了泰國的潑水節，現在在台灣也能感受的到覺得很開心。」

▲▼六福村

▲水槍大戰直接開打，360度零死角濕身，猶如置身泰國潑水節。

玩水完肚子餓了，還可以來到海底餐廳填飽五臟六腑，夏日限定販售的「火山夏宴」，以浮誇造型的排骨，佐以清爽開胃的獨門醬汁，一端上桌就帶來滿滿視覺震撼。特別和朋友們一起前來品嚐美味的民眾說，「造型很吸睛，沒想到口感更是驚為天人，肉吃起來入口即化，配著沾醬更好吃。」「那個肉很嫩，醬汁酸甜酸甜的再帶點微辣口感，剛剛端上來的時候，乾冰從旁邊冒出來，視覺上很有畫面感，真的就像是火山一樣；無論在視覺感還是味蕾上的體驗都覺得很棒。」

還有45週年限量甜點草莓慕斯，享受甜蜜好滋味的同時，紀念馬克杯還能陪你一起回家。以為只有這樣嗎！？絕對不能錯過的六福村45週年商品粉紅登場，限定動物好朋友典藏禮盒，每組都有專屬刺繡編號，每款限量100組，讓你和六福村的美好回憶一併收藏。

▲▼六福村

▲六福村45週年動物好朋友典藏禮盒，每組都有專屬刺繡編號，每款限量100組。

▲▼六福村

▲夏日限定販售的「火山夏宴」以浮誇造型排骨，佐以清爽開胃的獨門醬汁，滿足視覺與味覺饗宴。

吃飽喝足以後，再跟著達努傳奇遊行隊伍腳步，島民們正舉行一年一度夏日慶典一起歡慶六福村45週年。還有位在南太平洋跳水舞台，身穿鮮豔色彩服飾舞者們，以南太平洋熱情島嶼為風格，展現熱情的夏日活力！時而激昂、時而慵懶的鼓聲，感受島嶼的魅力舞蹈。

▲▼六福村

▲融合技巧與美感的火舞讓人看得目不轉睛。

▲▼六福村

▲▼六福村

▲長達300秒的絢爛煙火秀，壯觀繽紛點亮盛夏之夜。

到了夜晚，與島嶼樂浪DJ一同跟著節奏揭開奇幻之夜；還有傳統舞蹈結合火舞特技的達努火舞響宴，完美技巧展現，讓人看了目不轉睛；接著長達300秒的絢爛煙火秀，壯觀繽紛煙火美得讓人屏息，炎炎夏日不妨和另一半或家人及三五好友，一起來感受這夏日的浪漫氛圍。 

關鍵字： 六福村 六福水樂園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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