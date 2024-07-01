桃園「東眼山餐廳」即日起暫停營業！9月底前換新面貌

▲東眼山餐廳外觀。（圖／林業保育署新竹分署提供）



記者彭懷玉／台北報導

準備上桃園東眼山森林浴的旅客注意了！「東眼山國家森林遊樂區」內的東眼山餐廳今（1日）起暫停營業，進行場地整修與餐飲規劃，期間園區內設置5台自動販賣機以因應基本飲食需求，整修後預計在9月底前重新開幕。

▲東眼山國家森林遊樂區。（圖／記者彭懷玉攝）



林業及自然保育署新竹分署表示，東眼山餐廳自委外經營以來，提供各式美味餐點和休憩空間。為因應遊客需求及相關契約期程，餐廳從即日起暫停營業、進行整修，並於9月底前重新見客，屆時將提供全新的餐飲服務與更舒適用餐環境。暫停營運期間，設置5台自動販賣機，提供簡潔便攜的品項食品，方便遊園民眾基本飲食需求。

▲東眼山主要以柳杉和杉木組成數百公頃的人造林地，適合親子同行。（圖／記者彭懷玉攝）



東眼山國家森林遊樂區坐落於桃園復興區，距離大溪約1小時車程，園內主要以柳杉和杉木組成數百公頃的人造林地，適合親子同行，也因過去曾是林業的伐木林班，留下了許多林業遺跡，如集材機、索道、台車等，隱身在知性步道旁。

▲區內更保有大約三千萬年前蝦、蟹類進行築穴工事遺留之生痕化石，不妨化身考古學家，在森林裡進行一場地質巡禮。（圖／記者彭懷玉攝）



漫步在整齊美麗的柳杉林間，拾級而上步行約40分鐘，即可登頂海拔1,212公尺的東眼山頂，飽覽連綿不絕的山巒，遠眺桃園、三峽、淡水河等壯觀景緻。民眾除了能漫步林間享受森林浴之外，更可於秋冬之際入園前往「賞景亭」，觀雲瀑賞芒草，聆聽蟲鳴鳥叫的心靈交響樂，洗去塵囂。另外，區內更保有大約三千萬年前蝦、蟹類進行築穴工事遺留之生痕化石，不妨化身考古學家，在森林裡進行一場地質巡禮，探索當年蝦、蟹、貝類留下的訊息。