20道澎湖海鮮料理吃到飽！盤點4家飯店Buffet主題活動

▲台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳7月1日起推出「澎湖海鮮季」。（圖／台北喜來登大飯店提供）

記者黃士原／台北報導

迎接暑假聚餐商機，飯店裡的自助餐廳紛紛推出別具特色的主題活動，像是十二廚與百宴自助餐廳推出海鮮季，Sunny Buffet呈現全新德式料理吃到飽，遠東Café則有美式炭烤嘉年華，德州煙燻牛胸肉無限供應。

▲沙茶炒蟹。（圖／台北喜來登大飯店提供）

十二廚

台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳7月1日起推出「澎湖海鮮季」，餐檯提供野生白鬚蝦、鮮蚵、澎湖冰卷、沙公、沙母等多達20種海鮮料理，而超人氣的松葉蟹腳也沒缺席，一樣可以吃到飽。

▲鮮蚵滷肉飯。（圖／台北喜來登大飯店提供）

時序入夏，十二廚自助餐廳以澎湖現流海產為主角，餐檯提供20道以澎湖海鮮製作的美味料理，包括有「澎湖冰捲配五味醬」、「澎湖白鬚蝦海菜煎餅」、「涼拌蟹肉海燕窩」、「香煎澎湖小管」、「酥炸百花油條」、「避風塘炒蝦」、「沙茶炒蟹」。

而澎湖必吃的人氣美食「鮮蚵滷肉飯」，則是使用現撈肥美鮮蚵搭配鹹香肉燥飯。現煮麵區還有「澎湖小卷鮑魚米線湯」，新鮮直送的澎湖小卷、鮮活鮑魚，與吸附湯頭的米粉一起享用，鮮味濃郁。

▲波本酒蜂蜜BBQ烤雞。（圖／台北遠東香格里拉提供）

台北遠東Café

迎接歡樂暑假到來，台北遠東香格里拉人氣自助餐廳「遠東Café」以美國國慶為靈感，自6月28至8月8日的午餐及晚餐，推出期間限定「美式炭烤嘉年華」美食活動，20多道美式炭烤風味料理吃到飽。

▲濃郁可口的紐約起司漢堡。（圖／台北遠東香格里拉提供）

「美式炭烤嘉年華」由遠東Café主廚團隊設計20多道美式炭烤風味料理，包括香氣四溢的波本酒蜂蜜BBQ烤雞、濃郁可口的紐約起司漢堡、軟嫩多汁的煙燻BBQ豬肋排，以及假日限定的德州煙燻牛胸肉等。假日加碼登場的「德州煙燻牛胸肉」，主廚選用靠腹部的軟嫩部位，以140度慢煮2至3小時，調味灑上鹽和胡椒、煙燻香料及烤肉醬，接著以煙燻火烤3至5分熟，使其充滿濃厚的燻烤香氣，肉質呈現粉嫩狀態。

除了肉品料理，也推出豐富多樣的美式甜點，包括奧利奧起司蛋糕、美式經典胡桃派、美式蘋果派、緬因州烏比派、甜甜圈、佛羅里達州青檸派、經典胡蘿蔔蛋糕、花生醬布朗尼。美式炭烤嘉年華自6月28至8月8日午餐及晚餐供應。

▲茹曦酒店Sunny Buffet於7月、8月推出全新德式料理吃到飽饗宴。（圖／茹曦酒店提供）

Sunny Buffet

茹曦酒店Sunny Buffet於7月、8月推出全新德式料理吃到飽饗宴，近10道德國美食從配菜、主食到甜點都有，全餐期都無限量供應。喜歡大口吃肉的老饕們，有德式烤豬腳佐圈腸、巴伐利亞烤雞、維也納炸豬排及匈牙利燉牛肉可選擇，其中巴伐利亞烤雞有別於一般的全雞，選擇了方便食用的雞腿部位，將雞腿加入數十種香料醃製調味一天，經低溫烤20分鐘，表層均勻受熱，外皮香脆且有光澤感。

▲巴伐利亞烤雞。（圖／茹曦酒店提供）

維也納炸豬排、匈牙利燉牛肉是奧地利及匈牙利的德語區傳統美食，也同時也是德國人餐桌上十分常見的家常料理。維也納炸豬排以簡單調味的豬排裹上特製的酥炸粉料，高溫油炸後呈現金黃酥脆，佐以酸甜清爽的櫻桃醬；匈牙利燉牛肉則依循東德傳統的料理手法，加入紅酒、紅椒粉等香料，燉煮兩個小時，牛肋條經燉煮後，肉汁豐腴香氣十足，肉質的香彈滑順。

▲台北凱達大飯店餐檯加碼「現流水產」現點現做料理區。（圖／台北凱達大飯店提供）

百宴自助餐廳

台北凱達大飯店百宴自助餐廳即日起至8月底推出「寶島海鮮季」，餐檯除了可以品嘗到肉質軟嫩鮮甜的葡萄蝦、Ｑ彈富有膠質的曼波魚皮、金沙麥片螃蟹外，「現流水產」料理區還有鮮魚、蟹腳、透抽等，以台式經典料理現點現做呈現。假日餐檯再加碼提供炙燒生食干貝、酥炸黃金蟹鉗球，以及現切肋眼牛排、黑胡椒牛小排。