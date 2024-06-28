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住捷絲旅全台7飯店3000起送早餐　親子住台南和逸免費玩頑皮世界

▲▼Just Sleep捷絲旅參加高雄旅展、線上旅展。（圖／Just Sleep捷絲旅提供）

▲Just Sleep捷絲旅推線上旅展。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

2024台北國際夏季旅展將於7月12日登場，搶搭暑假出遊商機，晶華國際酒店集團旗下Just Sleep捷絲旅從今（28日）起推出線上旅展，超人氣聯合住宿券每張3000元，任選台北西門館、台北三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、台南虎山館、高雄站前館及高雄中正館等全台7館入住，持旅展券官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠。

捷絲旅表示，此次推出的品牌聯合住宿券，可任選入住全台從北到南的7據點，指定月份不需另行加價入住。以宜蘭礁溪館為例，入住「沛 日式溫泉雙人客房」，暑假周一至周四免加價，再贈翌日自助式早餐兩客。

▲▼Just Sleep捷絲旅參加高雄旅展、線上旅展。（圖／Just Sleep捷絲旅提供）

▲捷絲旅台南虎山館。

台南虎山館憑聯合住宿券入住鼓悅客房，9月至11月平日周一至周四免加價，還可限量免費升等兩大床的鼓迎家庭客房；同時於官網獨賣兩款住宿券，入住鼓得家庭客房每晚4999元起享旺日免加價，平日周日至周四入住限量免費升等14坪鼓城家庭套房。

鄰近高雄火車站、捷運美麗島站及六合夜市的捷絲旅高雄站前館，憑聯合住宿券享入住豪華客房或精緻雙人房一晚，周日至周四享免費升等捷絲旅家庭房，並贈送翌日吃到飽自助早餐兩客。此外，捷絲旅高雄中正館使用一張聯合住宿券，周日至周四入住寬敞舒適的豪華四人房，再贈送自助式早餐四客。

▲▼礁溪捷絲旅。（圖／業者提供）

▲礁溪捷絲旅。

同時業者於線上再加碼，從2024年5月23日起至2024年9月30日止，入住捷絲旅宜蘭礁溪館官網獨家優惠，周日住房免加價，每人加贈自助式吃到飽早餐、日式溫泉雙人房總共只要3000元起，溫泉家庭房總共只要4500元起。捷絲旅台北西門館官網同步推出，指定日免費升等精緻家庭房加贈 12歲以下2位入住免費含早餐及備品，等於全家大小四人同行總共只要3000元起。

▲▼和逸飯店台南西門館攜手頑皮世界野生動物園。（圖／業者提供）

▲▼住和逸飯店台南西門館免費玩頑皮世界野生動物園。（圖／業者提供）

▲▼和逸飯店台南西門館攜手頑皮世界野生動物園。（圖／業者提供）

國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店台南西門館、高雄中山兩館則從即日起推出暑期住宿優惠，和逸飯店台南西門館攜手南台灣最大動物園「頑皮世界野生動物園」，推出「頑樂加倍! 動物奇遇之旅」住房專案，每晚5280元起，專案內容含自助式早餐及動物園暢玩門票。

和逸飯店‧高雄中山館攜手美國懶骨頭專家「Yogibo」推出「Yogibo!逸覺好眠」住房專案，每晚4820元起，房內配備多款懶骨頭，打造療癒的住宿體驗。AMAZZING CLUB會員預訂住房專案再享房費95折優惠。

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