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日本樂高樂園最新水上樂園3亮點　有5樓高巨型水砲、水上迷宮

▲▼日本樂高樂園。（圖／日本樂高樂園提供）

▲日本樂高樂園夏天限定水上樂園即將登場。（圖／日本樂高樂園提供）

記者蔡玟君／綜合報導

自從台灣有直飛名古屋航線後，到日本中部地區玩更方便！而親子到名古屋必玩樂園當然非「樂高樂園」莫屬，今年從7月13日起至9月為止更推出夏天限定水上活動，不僅有最新約5層樓高水柱的水砲，還有超好玩水上迷宮，旅客絕對不能錯過。

今年日本樂高樂園夏季限定活動「Brick Festival」能一次體驗到多種親水遊樂設施，並推出3大亮點：

1.戲水設施再升級
今年園方將戲水設施再升級，例如「海盜海岸」的人氣設施「潑水戰Splash Battle」再升級，增加了多個可以射出高達約5層樓高水柱的水砲，對戰刺激加倍；戲水設施「防濺墊Splash Pad」則可以體驗到頭頂上每3分鐘就有裝滿多達約1,200公升水量的水桶傾瀉而下，一天的用水量甚至達約192噸。

▲▼日本樂高樂園水上迷宮。（圖／日本樂高樂園提供）

▲水上迷宮。（圖／日本樂高樂園提供）

2.水上迷宮
時隔一年在樂高樂園再次登場的「水上迷宮Water Maze」更是不可錯過的重點設施，在廣達2400平方公尺的戲水區中有7個探險區與6個遊樂池，區域內還有多達18座水砲不時向空中噴灑水花，可以說是兒童們的戲水天堂。

▲▼日本樂高樂園。（圖／日本樂高樂園提供）

▲今年更新增幼兒親水區，穿尿布也能玩。（圖／日本樂高樂園提供）

3.新增幼兒親水區
今年樂高樂園專為2歲至4歲幼兒打造兩大戲水設施將在本次夏季限定活動中開幕。設施「得寶®樂遊Duplo® Play」有幼兒也能盡情玩耍的滑水道，並且設施有屋頂遮陽以及巨大風扇，即使是夏季酷暑也不必擔心。另一新設施「DoReMi彈奏」中則有多個以樂高®製成的樂器模型，悠揚的旋律搭配多彩的燈光照射與小水柱噴灑，適合家長與幼兒同樂。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 亞洲旅遊 國外特色系列

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