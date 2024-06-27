13歲以下兒童吃Buffet免費　新竹五星飯店推出暑假親子優惠

▲搶攻暑假親子外食商機，新竹豐邑喜來登大飯店館內4家餐廳聯手推出優惠。（圖／新竹喜來登提供）

記者黃士原／台北報導

隨著暑假即將到來，餐飲業搶攻暑假親子外食商機，新竹豐邑喜來登大飯店於7月1日起至8月31日平日週一至週四，館內4家餐廳聯手推出優惠，其中Buffet餐廳2位成人同行，一位13歲以下兒童免費用餐。另外，探索廚房也祭出親子優惠，7月起平日時段，2位成人可攜帶1位半價孩童免費用餐。

新竹喜來登表示，搶攻暑期親子餐飲商機，7月1日起至8月31日平日週一至週四，2位成人於下午茶或晚餐時段，前往「盛宴自助餐廳」用餐，可享1位13歲以下兒童用餐免費。而2位成人及1位兒童至「大廳酒吧」點用半自助午餐，兒童餐免費享用，「迎月庭鐵板與日式料理」日式套餐享買3送1，「采悅軒中餐廳」則是送叉燒酥1份。

▲2位成人及1位兒童至「大廳酒吧」點用半自助午餐，兒童餐免費享用，。（圖／新竹喜來登提供）

新竹喜來登也邀請「就是要打彈珠」古早味手撥彈珠台，在於飯店1樓舉行為期兩個月的快閃店，用餐民眾於7月2日至8月31日期間至館內4家餐廳單筆消費滿2000元，即可免費遊玩彈珠台遊戲1局，有機會獲得住宿券大獎。

▲探索廚房也祭出親子優惠，7月起平日時段，2位成人可攜帶1位半價孩童免費用餐。（圖／業者提供）

台北寒舍艾美酒店探索廚房也同樣在暑假推出親子優惠，7月1日起平日各時段餐期（周五晚上不適用），2位成人可攜帶1位半價孩童免費用餐，可享用豐富的中西熱菜、現切爐烤牛、鮮美生魚片及主廚手工製作的繽紛甜點。