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夏日消暑專案！到福隆玩水住飯店送沙灘包　時代寓所贈冰品刮刮卡

▲7.8月入住福容福隆加贈海灘玩美包,Skyline Film屋頂電影院6.28-7.7開播,福容大飯店福隆精緻和洋客房。（圖／業者提供）

▲位於福隆沙灘旁的福容大飯店福隆，除了沙雕藝術季，7/1-8/31期間入住，每房均可獲贈一組價值1,299元的「夏日玩美包」。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

拋開蒸褥暑氣，最直接的方式就是玩水和吃冰。雙北市分別有兩家飯店推出沁涼住房專案，位於福隆沙灘旁的福容大飯店福隆，除了沙雕藝術季，7/1-8/31期間入住，每房均可獲贈一組價值1,299元的「夏日玩美包」；台北時代寓所則祭出入住贈消暑刮刮卡，可到「巷仔內」推薦的冰店品嚐冰淇淋、刨冰，一解夏日的悶熱。

▲7.8月入住福容福隆加贈海灘玩美包,Skyline Film屋頂電影院6.28-7.7開播,福容大飯店福隆精緻和洋客房。（圖／業者提供）

▲位於福隆沙灘旁的福容大飯店福隆，玩水行程結束後可以直接回房盥洗、休息。（圖／業者提供）

福容大飯店福隆
位於東北角的福容大飯店福隆，推出一款夏日風格的時尚沙灘包「夏日玩美包」，俐落剪裁的麻布材質，兼具肩背和手提的多功能設計。業者指出，7/1-8/31期間入住官網任一住房方案，每房即可免費獲贈一組價值1,299元的「夏日玩美包」。

▲7.8月入住福容福隆加贈海灘玩美包,Skyline Film屋頂電影院6.28-7.7開播,福容大飯店福隆精緻和洋客房。（圖／業者提供）

▲精緻和洋客房住一晚8,999元起，加贈夏日玩美包及休閒活動券。（圖／業者提供）

福容福隆飯店也推出Hello Summer住宿專案，暑假期間，可選擇雙人一泊二食或是四人同行一泊一食，專案價只要8,999元起，加贈夏日玩美包及休閒活動券，住宿期間能選擇夜訪沙蟹、DIY手作課程，或參與戶外活動如SUP、獨木舟等，度過熱力四射的仲夏。

▲7.8月入住福容福隆加贈海灘玩美包,Skyline Film屋頂電影院6.28-7.7開播,福容大飯店福隆精緻和洋客房。（圖／業者提供）

▲Skyline Film屋頂電影院從6/28-7/7開播。（圖／業者提供）

屬於福隆的旺季正式到來，從2024福隆國際沙雕藝術季LINE FRIENDS夏日明星派對5/31開跑後，在6月底Skyline Film星空電影院也在福隆登場，而2024貢寮國際海洋音樂祭將於7/19接棒，最後還有7、8月的福隆生活節草地音樂會。

▲台北時代寓所與台北三大人氣冰店合作，即日起至9/30，凡是預訂「台北時代寓所消暑特輯」專案，入住精選客房5,100元起贈冰品刮刮卡。（圖／業者提供）

▲7/1起至9/30，凡是預訂「台北時代寓所消暑特輯」專案，入住精選客房5,100元起贈冰品刮刮卡。（圖／業者提供）

台北時代寓所
位於捷運善導寺站附近的台北時代寓所，今夏與台北三大人氣冰店合作，7/1起至9/30，凡是預訂「台北時代寓所消暑特輯」專案，入住精選客房5,100元起，一房贈送一張專屬刮刮卡，中獎率100%，內含獨特口味的「雪王冰淇淋」、懷舊風情的「春美冰菓室」、以及創意十足的「小涼院霜淇淋專門店」。

▲台北時代寓所與台北三大人氣冰店合作，即日起至9/30，凡是預訂「台北時代寓所消暑特輯」專案，入住精選客房5,100元起贈冰品刮刮卡。（圖／業者提供）

▲由左至右為「雪王冰淇淋」、「小涼院霜淇淋專門店」、「春美冰菓室」。（圖／業者提供）

台北時代寓所推薦三家「巷仔內」口味，老台北人的共同回憶「雪王冰淇淋」，提供多達73種口味的冰淇淋，甚至包括肉鬆、九層塔、豬腳和麻油雞等選擇；深受文青喜愛的「春美冰菓室」，吃得到道地台式刨冰，招牌芋頭牛奶冰、芒果牛奶雪花冰都是人氣必點；小小一杯可以千變萬化的「小涼院霜淇淋專門店」，嚴選各式新鮮食材，店內定期更換口味，嚐鮮族每次來都有驚喜。

▲台北時代寓所與台北三大人氣冰店合作，即日起至9/30，凡是預訂「台北時代寓所消暑特輯」專案，入住精選客房5,100元起贈冰品刮刮卡。（圖／業者提供）

▲老台北人的共同回憶「雪王冰淇淋」，提供多達73種口味的冰淇淋，甚至包括肉鬆、九層塔、豬腳和麻油雞等選擇。（圖／業者提供）

關鍵字： 新北市旅遊 福隆區旅遊 沙雕 福容大飯店福隆 台北市旅宿 星級旅館 台北時代寓所

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