「角落小夥伴」現身鹿港！2024小鎮光影藝術節免費玩　必拍13打卡點

▲2024鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節今年與角落小夥伴合作，在鹿港當地打造13個可愛造景。（圖／翻攝自活動官網，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

一年一度的「2024鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」開跑，今年彰化縣政府首次與療癒系IP「角落小夥伴」合作，在鹿港溪沿岸、鹿港老街等區域設置13個造景，白天能拍照打卡，晚上點燈後散發溫暖光芒的造景更治癒，活動從即日起至8月4日為止。

▲設於鹿港老街內半邊井的角落小夥伴造景。

▲縣定古蹟公會堂也看得到。

今年鹿港小鎮光影藝術節在當地設有13個角落小夥伴拍照打卡點，包括中山路光廊、鹿港老街、公會堂、桂花藝術村、舊鹿港溪沿岸等地。例如鹿港老街的半邊井，早期富人以牆將水井隔成兩邊，一邊於自家使用，一邊於門外給較無能力鑿井的人或路人使用，體現出敦親睦鄰的精神，在半邊景旁設有可愛的角落生物。

▲▼舊鹿港溪沿岸也有許多角落小夥伴現身。

而延著舊鹿港溪沿岸，則設有星空列車、星光燦爛、星光水映等角落小夥伴燈飾，隨著今年進入龍年，角落小夥伴也應景的換上恐龍裝，與蜥蜴媽媽一起來到舊鹿港溪，矗立在溪畔等待旅人的到來。

▲▼中山路光廊與桂花藝術村可別錯過夜晚點燈的美麗時刻。（圖／翻攝自活動官網）

在活動期間每天晚上6點半開始，則有各種特色角落小夥伴點燈，例如中山路光廊、舊鹿港溪沿岸、桂花藝術村都有療癒可愛的燈飾等著旅人前往拍照，喜歡的粉絲可不能錯過。