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14米巨型鯨魚游進碧潭！還會噴水、發光　野柳夜訪女王6／28登場

▲巨型超萌鯨魚來到新北碧潭，晚間6時至10時點燈,到DCC square碧潭廣場，出示集滿10點證明，就有機會抽中限量「超大型鯨魚抱枕」。（圖／新北市觀旅局提供）

▲7公尺高、14公尺長的鯨魚裝置現身碧潭，每天下午3點至晚間9點每個整點、半點，還會噴出5公尺高的水柱。（圖／新北市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

「2024碧潭水舞」第2波地景水舞內容公佈了！是一隻長14公尺的巨型鯨魚裝置浮出碧潭，即日起至8月31日，每天下午3點至晚間9點，每個整點、半點，鯨魚會噴出5公尺高的水柱，像極真正的鯨魚，模樣超呆萌；晚間6點至10點還會點燈，營造既可愛又浪漫的氛圍。

▲碧潭風景區即日起至9月13日展出三麗鷗家族「碧潭寫生趣」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲碧潭風景區過去曾展出三麗鷗家族「碧潭寫生趣」。（資料圖／記者彭懷玉攝）

繼前幾年陸續推出人氣IP「角落小夥伴」、Hello Kitty等三麗鷗角色後，巨型生物地景已為碧潭打響名號，今年新北市觀旅局在碧潭水舞秀期間，把巨型鯨魚裝置搬進碧潭河岸，觀旅局透露，鯨魚大約14公尺長、10公尺寬、高達7公尺，不僅是靜態展示，在鯨魚背部裝有定時噴水裝置，自下午3點起，每逢整點及半點，鯨魚就會噴出高達5公尺的水柱，彷彿鯨魚在呼吸及游動，給人耳目一新的感覺。

▲巨型超萌鯨魚來到新北碧潭，晚間6時至10時點燈,到DCC square碧潭廣場，出示集滿10點證明，就有機會抽中限量「超大型鯨魚抱枕」。（圖／新北市觀旅局提供）

▲▼巨型鯨魚晚間6點至10點裝置會亮燈，每個整點、半點加碼噴水秀。（圖／新北市觀旅局提供）

▲長14公尺的巨型鯨魚裝置浮出碧潭。（圖／新北市觀旅局提供）

夜幕低垂時，晚間6點至10點裝置亮起燈，搭配水舞，營造視聽覺雙重饗宴，趁著夏日傍晚搭捷運到碧潭，找尋富含環保意義的鯨魚裝置。

另外，裝置展出期間的每周六及周日晚間6點30分至7點，有國樂、原住民舞蹈及扯鈴表演等傳統民俗技藝演出，還有弦樂、鼓藝及薩克斯風，以及排舞與手語等表演。另外，8月14日及8月21日煙火將再度點燃新店碧潭夜空，不妨揪親友再訪碧潭，留下難忘的回憶。

▲2024野柳石光夜訪女王6/28登場。（圖／北觀處提供）

▲2024野柳石光夜訪女王6/28登場。（圖／北觀處提供）

同樣為一年一度重頭戲的「2024野柳石光夜訪女王」要來了！今年將於6月28日至7月14日晚間6點30分至9點30分於野柳地質公園登場，野柳地景結合光雕投影、海岸水幕、噴泉水舞、動畫和音樂效果，打造繽紛絢麗的聲光秀。

▲2024野柳石光夜訪女王6/28登場。（圖／北觀處提供）

▲▼沙灘區「Big Queen電光火石映象水舞」延續去年環形水幕噴泉水舞秀設計，今年更加入火的元素；園區佈置上各式意境燈。（圖／北觀處提供）

▲2024野柳石光夜訪女王6/28登場。（圖／北觀處提供）

「2024野柳石光夜訪女王」以野柳萬象為主題，規劃出8大燈區，其中，沙灘區「Big Queen電光火石映象水舞」延續去年環形水幕噴泉水舞秀設計，今年更加入火的元素，透過水、火及光的變化，將北海岸與萬象野柳奇岩風貌如實呈現出來。此外，本次首度推出2場次（6月28日及7月5日晚間8點）水舞秀結合無人機展演，勢必帶來不同的感官震撼。

「2024野柳石光夜訪女王」成人平日票225元、假日250元，12歲（含）以下、身心障礙者、野柳居民享免費參觀，即日起開放線上訂票。

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