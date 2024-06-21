ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

今年更美！「大稻埕夏日節」4場煙火秀主題曝光　還有市集、表演

▲▼「2023大稻埕夏日節」8/20壓軸場480秒煙火。（圖／記者周宸亘攝）

▲「2024大稻埕夏日節」將在7月17日到8月10日在大稻埕碼頭夢幻登場，今年規劃4場主題煙火秀、5場音樂展演。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者周姈姈／台北報導

台北夏天最盛大又浪漫的「2024大稻埕夏日節」將在7月17日到8月10日在大稻埕碼頭（延平河濱公園3-5號水門）登場！台北市政府觀光傳播局今（21）日舉辦記者會，公布4場煙火秀主題、5場音樂展演的卡司以及各項活動亮點，台北市長蔣萬安也現身表示，「今年活動有許多新亮點，煙火也會比去年更美，我也要帶家中三寶來大稻埕看煙火」。

台北市長蔣萬安表示，今年長達25天的「2024大稻埕夏日節」擁有許多新亮點，從7月17日開始連續3周，將於每周三晚上8點在大稻埕碼頭施放300秒主題煙火秀，包括「躍動台北」、「光耀稻埕」及「台北星夜」，透過多彩的煙火及不同組合的造型，將台北河岸點綴得璀璨奪目；8月10日適逢七夕情人節，最終場將施放長達480秒的「戀曲140」煙火秀，且擴大煙火施放面寬至700公尺以上，更為呼應台北建城140周年，特別設計「Taipei 140」 飛字煙火，融合多種特殊造型花色煙火及大型水上爆破煙火，帶來今夏最浪漫壯觀的七夕情人節煙火秀，比去年更漂亮更炫爛。

▲▼台北市政府觀光傳播局今(21)日舉辦大稻埕夏日節記者會,台北市長蔣萬安。（圖／記者周姈姈攝）

▲台北市長蔣萬安出席由台北市政府觀光傳播局舉辦的「2024大稻埕夏日節」記者會，蔣萬安預告，今年大稻埕煙火比去年更美更炫爛。（圖／記者周姈姈攝）

蔣萬安也強調，「2024大稻埕夏日節真的很精彩，讓大家知道夏天來了就要來大稻埕，也期望能達到破紀錄的觀光人潮，為大稻埕商圈活絡商機，我自己也會帶家中三寶來欣賞煙火」。

觀傳局指出，今年活動特別打造「水岸光廊」，在大稻埕碼頭河岸（淡4-5號水門間）設置超過500公尺的燈飾，及以繁華光點設計搭配「Taipei 140」字樣大型燈飾，7月1日至8月10日的晚間6時至10時點亮河濱公園，民眾能漫步水岸邊欣賞燈飾、拍照打卡。

▲▼台北市政府觀光傳播局今(21)日舉辦大稻埕夏日節記者會,台北市長蔣萬安。（圖／記者周姈姈攝）

▲「2024大稻埕夏日節」有4場主題煙火、5場音樂展演、500公尺光廊等亮點。（圖／記者周姈姈攝）

觀傳局也進一步介紹，活動期間周三晚間除了有主題煙火秀外，還邀請到宝島材料行、阿橘Ahh G、王欣茹、林昱君、憂憂及公館青少年等16組各大音樂節人氣歌手接力登台；8月10日最終場更安排網路當紅超人氣歌手就以斯JOYCE、金曲入圍演唱組合Limi、民謠雙男聲樂團 Theseus 忒修斯、新世代療癒創作雙人組合南西肯恩、金曲新人入圍歌手李浩瑋Howard Lee、超人氣樂團芒果醬Mango Jump及亞洲天團玖壹壹feat.葛西瓦等11組藝人輪番熱力開唱，讓民眾觀賞煙火的同時，更盡情感受臺北多樣的面貌與活力；而8月3日在大稻埕永樂廣場，觀傳局還將舉辦「經典情歌演唱會」及「大稻埕商圈限定文創市集」，精彩活動不間斷。

▲▼台北市政府觀光傳播局今(21)日舉辦大稻埕夏日節記者會,台北市長蔣萬安。（圖／記者周姈姈攝）

▲蔣萬安在煙火彈上親筆題字祈福，邀請民眾一起來大稻埕渡過浪漫夏日。

觀傳局長王秋冬指出，25天的活動不僅內容相當豐富，更與大稻埕商圈70家以上在地店家合作，7月17日至8月10日期間，民眾只要消費滿500元，即可獲得夏日節限量的熊讚手挽袋；此外，加入「台北市政府LINE官方帳號」及追蹤「Humas of Taipei我是台北人」FB，就有機會兌換限量100元大稻埕藍色水路優惠船票，體驗專屬台北的河濱魅力。

觀傳局補充，為實質帶動地方商圈人潮，即日起至8月21日，民眾只要在大稻埕商圈店家單筆消費滿500元，即享消費優惠或消費禮（由店家自行提出優惠內容）。

最後觀傳局也提醒，為因應每周三施放煙火所吸引的人潮，將針對水門（淡3-5號）及堤外道路實施交通管制。另在管制區內，微笑單車YouBike（大稻埕碼頭站）及台北市河濱自行車站租借站（大稻埕站）將暫停營運，請民眾多搭乘大眾運輸工具，再步行前往活動會場欣賞煙火；相關交管資訊及活動資訊可上「2024大稻埕夏日節」活動官網查詢。

＊大稻埕夏日節卡司完整名單：

▲▼2024大稻埕夏日節 節目表。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

＊大稻埕夏日節主題煙火施放：

▲▼2024大稻埕夏日節 節目表。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

關鍵字： 2024大稻埕夏日節 大稻埕花火節 大稻埕 台北市旅遊 台北市景點 台北必去

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

丫頭跟鄧紫棋唱KTV！　娃娃音《泡沫》讓她笑到唱不下去

推薦閱讀

秋葉原站6號月台必經過的鮮奶小賣店

秋葉原站6號月台必經過的鮮奶小賣店

家樂福義大利披薩、咖啡豆買1送1

家樂福義大利披薩、咖啡豆買1送1

「大稻埕夏日節」4場煙火秀主題曝光

「大稻埕夏日節」4場煙火秀主題曝光

嘉義大林「8站式」順遊路線安排！

嘉義大林「8站式」順遊路線安排！

宜蘭「童玩護照」熱賣預售延至6／23

宜蘭「童玩護照」熱賣預售延至6／23

板橋全新打卡點「彩虹地景」亮相

板橋全新打卡點「彩虹地景」亮相

4大超商「夏至優惠」一次看

4大超商「夏至優惠」一次看

台中30年老攤專賣「古早味玉米蔥餅」

台中30年老攤專賣「古早味玉米蔥餅」

埔里親水節於夏至前一天開幕

埔里親水節於夏至前一天開幕

漢堡王安格斯牛肉堡買1送1爽吃3天

漢堡王安格斯牛肉堡買1送1爽吃3天

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

開箱高雄6家青旅！日式澡堂24小時開放

「大稻埕夏日節」3住房專案一次看

台北福華飯店曝光3D中庭照！2026見客

日月潭「漢來日月行館」第3季開幕

民生社區富錦街蔬食料理餐廳新開幕

高雄必比登熄燈後改名重新出發

直擊龐貝古城！紅燈區、商店街全保留

星空天窗泡澡！宜蘭南洋風Villa開箱

河口湖5間絕美富士山景飯店懶人包

陳耀訓中秋蛋黃酥7/2開放預購

熱門行程

最新新聞更多

秋葉原站6號月台必經過的鮮奶小賣店

家樂福義大利披薩、咖啡豆買1送1

「大稻埕夏日節」4場煙火秀主題曝光

嘉義大林「8站式」順遊路線安排！

宜蘭「童玩護照」熱賣預售延至6／23

板橋全新打卡點「彩虹地景」亮相

4大超商「夏至優惠」一次看

台中30年老攤專賣「古早味玉米蔥餅」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366