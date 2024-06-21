今年更美！「大稻埕夏日節」4場煙火秀主題曝光　還有市集、表演

▲「2024大稻埕夏日節」將在7月17日到8月10日在大稻埕碼頭夢幻登場，今年規劃4場主題煙火秀、5場音樂展演。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者周姈姈／台北報導

台北夏天最盛大又浪漫的「2024大稻埕夏日節」將在7月17日到8月10日在大稻埕碼頭（延平河濱公園3-5號水門）登場！台北市政府觀光傳播局今（21）日舉辦記者會，公布4場煙火秀主題、5場音樂展演的卡司以及各項活動亮點，台北市長蔣萬安也現身表示，「今年活動有許多新亮點，煙火也會比去年更美，我也要帶家中三寶來大稻埕看煙火」。

台北市長蔣萬安表示，今年長達25天的「2024大稻埕夏日節」擁有許多新亮點，從7月17日開始連續3周，將於每周三晚上8點在大稻埕碼頭施放300秒主題煙火秀，包括「躍動台北」、「光耀稻埕」及「台北星夜」，透過多彩的煙火及不同組合的造型，將台北河岸點綴得璀璨奪目；8月10日適逢七夕情人節，最終場將施放長達480秒的「戀曲140」煙火秀，且擴大煙火施放面寬至700公尺以上，更為呼應台北建城140周年，特別設計「Taipei 140」 飛字煙火，融合多種特殊造型花色煙火及大型水上爆破煙火，帶來今夏最浪漫壯觀的七夕情人節煙火秀，比去年更漂亮更炫爛。

▲台北市長蔣萬安出席由台北市政府觀光傳播局舉辦的「2024大稻埕夏日節」記者會，蔣萬安預告，今年大稻埕煙火比去年更美更炫爛。（圖／記者周姈姈攝）



蔣萬安也強調，「2024大稻埕夏日節真的很精彩，讓大家知道夏天來了就要來大稻埕，也期望能達到破紀錄的觀光人潮，為大稻埕商圈活絡商機，我自己也會帶家中三寶來欣賞煙火」。

觀傳局指出，今年活動特別打造「水岸光廊」，在大稻埕碼頭河岸（淡4-5號水門間）設置超過500公尺的燈飾，及以繁華光點設計搭配「Taipei 140」字樣大型燈飾，7月1日至8月10日的晚間6時至10時點亮河濱公園，民眾能漫步水岸邊欣賞燈飾、拍照打卡。

▲「2024大稻埕夏日節」有4場主題煙火、5場音樂展演、500公尺光廊等亮點。（圖／記者周姈姈攝）



觀傳局也進一步介紹，活動期間周三晚間除了有主題煙火秀外，還邀請到宝島材料行、阿橘Ahh G、王欣茹、林昱君、憂憂及公館青少年等16組各大音樂節人氣歌手接力登台；8月10日最終場更安排網路當紅超人氣歌手就以斯JOYCE、金曲入圍演唱組合Limi、民謠雙男聲樂團 Theseus 忒修斯、新世代療癒創作雙人組合南西肯恩、金曲新人入圍歌手李浩瑋Howard Lee、超人氣樂團芒果醬Mango Jump及亞洲天團玖壹壹feat.葛西瓦等11組藝人輪番熱力開唱，讓民眾觀賞煙火的同時，更盡情感受臺北多樣的面貌與活力；而8月3日在大稻埕永樂廣場，觀傳局還將舉辦「經典情歌演唱會」及「大稻埕商圈限定文創市集」，精彩活動不間斷。

▲蔣萬安在煙火彈上親筆題字祈福，邀請民眾一起來大稻埕渡過浪漫夏日。



觀傳局長王秋冬指出，25天的活動不僅內容相當豐富，更與大稻埕商圈70家以上在地店家合作，7月17日至8月10日期間，民眾只要消費滿500元，即可獲得夏日節限量的熊讚手挽袋；此外，加入「台北市政府LINE官方帳號」及追蹤「Humas of Taipei我是台北人」FB，就有機會兌換限量100元大稻埕藍色水路優惠船票，體驗專屬台北的河濱魅力。

觀傳局補充，為實質帶動地方商圈人潮，即日起至8月21日，民眾只要在大稻埕商圈店家單筆消費滿500元，即享消費優惠或消費禮（由店家自行提出優惠內容）。

最後觀傳局也提醒，為因應每周三施放煙火所吸引的人潮，將針對水門（淡3-5號）及堤外道路實施交通管制。另在管制區內，微笑單車YouBike（大稻埕碼頭站）及台北市河濱自行車站租借站（大稻埕站）將暫停營運，請民眾多搭乘大眾運輸工具，再步行前往活動會場欣賞煙火；相關交管資訊及活動資訊可上「2024大稻埕夏日節」活動官網查詢。

＊大稻埕夏日節卡司完整名單：

＊大稻埕夏日節主題煙火施放：