法朋公布中秋蛋黃酥購買時間！6／24企業預訂　7／10官網開搶

▲法朋烘焙甜點坊今日也宣布6月24日正式開放企業大宗訂購，7月10日將開放官網讓所有消費者都能搶購。（圖／法朋提供）

記者黃士原／台北報導

被稱為「史上最難搶」的陳耀訓蛋黃酥，日前公布中秋檔期預購日為7月2日中午12時30分，而有台灣甜點界香奈兒稱號的「法朋烘焙甜點坊」，今日也宣布6月24日正式開放企業大宗訂購，7月10日將開放官網讓所有消費者都能搶購。

不只陳耀訓蛋黃酥搶手，法朋烘焙甜點坊的蛋黃酥年年銷量屢創新高，今日宣布6月24日正式開放企業大宗訂購中秋禮盒系列，7月10日開放官網讓所有消費者都能搶購，除了經典蛋黃酥、欣葉聯名雙饗禮盒，還是其他多款特色禮盒可選擇，像是包括香檸鳳梨酥禮盒、經典鐵盒餅乾禮盒等。

▲法朋「欣葉聯名雙饗禮盒」，禮盒內含蛋黃酥6顆與綠豆椪3顆。

此外，隨著水蜜桃季到來，法朋也推出一系列甜點，水蜜桃果漾鮮奶油蛋糕在日式修多蛋糕夾層抹上OMU純生鮮奶油、水蜜桃醬和可爾必思塔；水蜜桃炙燒乳酪則是使用新鮮水蜜桃、蜜桃果醬，加上水蜜桃乳酪和原味乳酪，經過炙燒處理後，表面微焦帶有獨特香氣。

結合新鮮水蜜桃與草莓，日式修多蛋糕夾層抹上，OMU純生鮮奶油、水蜜桃醬和可爾必思塔的「水蜜桃果漾鮮奶油蛋糕」，每一層都是精心設計的味蕾享受，水蜜桃的甜美多汁，搭配柔滑的鮮奶油，口感豐富層次分明；水蜜桃舒芙蕾禮盒則是以乾燥玫瑰花、蜜桃乳酪和水蜜桃果醬，加上海綿蛋糕為主材料，最後撒上覆盆子糖粉，打造出精緻且浪漫的舒芙蕾禮盒。

▲陳耀訓蛋黃酥每次開賣都秒殺。（圖／徐力剛Eric Hsu提供）

另外，陳耀訓・麵包埠日前宣布中秋紅土蛋黃酥，將於7月2日中午12時30分開放預購，一樣是利用「拓元售票系統」販售，提貨時間為7月17日至9月17日，每盒售價980元。

陳耀訓提醒，每人限購5盒，無宅配，需到店取貨，一旦訂單成立，恕無法更改取貨日期，也不提供退訂。蛋黃酥因屬「散裝」食品，取貨後請勿轉售，也不提供退貨服務。「鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛」。