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福華飯店曝光3D中庭照！天井、八卦打造台北新地標　2026年中見客

▲台北福華大飯店四十週年慶祝酒會邀來左起：台北福華大飯店總經理 肖瑞強、台北市政府觀光傳播局局長 王秋冬、台北市長 蔣萬安、台北福華大飯店董事長 廖瑞遠,台北福華傲途格酒店中庭示意圖。（圖／業者提供）

▲台北福華傲途格酒店中庭示意圖首次亮相。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

台北福華大飯店曝光改裝後3D美照！首次亮相的一樓中庭結合傳統包浩斯式外觀、內部融入招財納福的八卦元素，將傳統建築翻轉為台北摩登新地標，改裝工程預計於明年2月起動工，預計會在2026年重新見客。

▲台北福華大飯店四十週年慶祝酒會邀來左起：台北福華大飯店總經理 肖瑞強、台北市政府觀光傳播局局長 王秋冬、台北市長 蔣萬安、台北福華大飯店董事長 廖瑞遠,台北福華傲途格酒店中庭示意圖。（圖／業者提供）

▲左起：台北福華大飯店總經理肖瑞強、台北市政府觀光傳播局局長王秋冬、台北市長蔣萬安、台北福華大飯店董事長廖瑞遠。（圖／業者提供）

矗立仁愛路三段精華地段的台北福華飯店，昨（19日）晚舉辦40周年慶祝酒會，超過500位來自海內外貴賓共襄盛舉，包括台北市長蔣萬安、交通部觀光署副署長林信任，與新任董事長廖瑞遠一同見證這座充滿故事的台北傳奇飯店。

日前福華飯店宣布，將攜手萬豪國際集團，率先引進「傲途格精選酒店」新品牌，並更名為「台北福華大飯店，傲途格精選（The Howard Taipei, Autograph Collection）」，業者表示，改裝會是明年2月一次全部封館進行，將翻新全館600間客房，預計2026年中完工迎賓。

▲台北福華大飯店四十週年慶祝酒會邀來左起：台北福華大飯店總經理 肖瑞強、台北市政府觀光傳播局局長 王秋冬、台北市長 蔣萬安、台北福華大飯店董事長 廖瑞遠,台北福華傲途格酒店中庭示意圖。（圖／業者提供）

▲台北福華大飯店矗立仁愛路三段達40年。（圖／業者提供）

台北福華座落在風水寶地，今（20日）業者首次曝光一樓中庭3D模擬圖，未來的設計承襲「聚福之地」的概念，其包浩斯式的外觀呼應四合院的意象，一樓中庭設有天井自然採光，內部設計則融入招財納福的八卦元素，透過現代手法訴說台灣情懷，並加入更多東方風水及民俗美食，將傳統建築翻轉為台北摩登新地標，給予未來無限想像空間。

另外，凱悅集團睽違34年再度插旗北市，坐落於復興南路上的「大安伊普索凱悅尚選酒店」5月開幕，業者以超過100片黑膠唱片組成裝置牆、每房提供CD播放器，讓住客能租借喜歡歌手的CD，在周杰倫、五月天、梁靜茹、蕭亞軒等歌手的歌聲旋律中，酣然進入夢鄉，除了喚起台灣人的往日記憶，業者也希望能活絡東區的能量。

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