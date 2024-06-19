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「桃園-芽莊」包機9／4首航！3hrs直抵東方夏威夷　免3萬元住5星

▲越捷航空機隊持續擴充，近期增750個航班。（圖／越捷提供）

▲直飛越南芽莊又有新選擇，有旅行社業者攜手越捷航空，9月4日以包機方式首航桃園-芽莊。（圖／越捷提供）

記者彭懷玉／台北報導

直飛越南芽莊又有新選擇，有旅行社業者攜手越捷航空，9月4日以包機方式首航桃園-芽莊，3小時就能到越南中南部的金蘭機場，A321班機去程VJ5513，目前預計每周三班（周三、周五、周日）17:00出發，19:10抵達；回程VJ5512芽莊12:10返程，16:00回到桃園機場。

▲展笙旅遊協理李鎔任分享將攜手越捷航空，以包機方式，於9月4日首航桃園-芽莊，芽莊蠶島。（圖／記者彭懷玉攝）

▲展笙旅遊協理李鎔任宣布將攜手越捷航空包機飛桃園-芽莊。（圖／記者彭懷玉攝）

國境開放後，越南峴港、富國島熱力不減，富國島更是一機位難求。對此，展笙旅遊看好此商機，與五福旅遊一共包下越捷航空A321的機位，9月4日芽莊首航啟動後，旅客不用從胡志明市或河內轉機，從桃園直飛金蘭機場，再搭車到芽莊市區僅需1小時，包機計畫將持續至2025月3月前。

▲▼芽莊情人島。（圖／記者周姈姈攝）

▲芽莊情人島。（示意圖／記者周姈姈攝）

談到芽莊的優勢，展笙旅遊協理李鎔任透露，芽莊有很長的海岸線，不輸峴港、富國島，珍珠島主題公園更有「越南版迪士尼」美譽、長達3320公尺的跨海纜車，或是到蠶島搭快艇出海，備有氣墊水上設備、泥漿浴等豐富旅遊資源。

▲展笙旅遊協理李鎔任分享將攜手越捷航空，以包機方式，於9月4日首航桃園-芽莊，芽莊蠶島。（圖／記者彭懷玉攝）

▲芽莊蠶島。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，富國島5天團費動輒3萬多元，5天4夜芽莊行程含稅簽僅25,900元起，全程入住五星級酒店。至於6天行程將拉到有法式避暑山城之稱的大叻，含稅簽費用30,900元起。

關鍵字： 越南旅遊 展笙旅遊 越捷航空 芽莊旅遊 包機 芽莊包機

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