7／12壽星住飯店贈蛋糕、第2晚免費　身分證2個1打6折

▲和逸飯店‧台北民生館7月開業11周年，要找生日與飯店同樣為7月12日者。（圖／和逸飯店‧台北民生館提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

你是7月12日壽星嗎？和逸飯店‧台北民生館適逢7月開業11周年，要找生日與飯店同樣為7月12日者，除了贈送生日蛋糕1份，還能再享第2晚免費入住，若生日、身分證有兩個「1」或名字諧音叫「11」的旅客，則可享1111元續住第2晚。

▲和逸飯店‧台北民生館歡慶7月滿11周年，即日起至8月31日推出系列優惠。



和逸飯店‧台北民生館歡慶7月滿11周年，即日起至8月31日推出系列優惠，第一項「Double One」住房優惠，凡旅客生日、身分證有兩個「1」或名字諧音叫「11」，入住舒適客房每房每晚5199元起，第二晚續住價1111元，連住兩晚一晚僅3200元起，下殺6折。

▲生日、身分證有兩個「1」或名字諧音叫「11」，入住舒適客房每房每晚5199元起，第二晚續住價1111元。



第二波「逸生一日」將找尋生日與飯店同為7月12日的旅客，凡壽星本人入住，除了贈送蛋糕1份，再享免費入住第2晚。以上住房專案加入飯店AMAZZING CLUB會員房費再享額外5%折扣，並可再額外獲得1111點數。

位於飯店二樓的THE Lounge也推出「1+1>2」餐飲活動。周一至周五兩人同行至THE Lounge享用多彩晨光式早餐，即贈送THE Lounge下午茶套餐券乙張。

▲入住神旺商務酒店夏日指定專案，可再享每日限量升等至面萬坪綠意的「景寓客房」。（圖／神旺商務酒店提供，下同）



另外，神旺商務酒店也迎來開幕第16個年頭，推出「今夏茫翻天」住房專案，凡於即日起至8月31日止，雙人入住可享每日限量升等面萬坪綠意的「景寓客房」，每房附贈兩罐飯店特選啤酒、下酒小食，以及逾30部院線電影免費於客房內觀看，賴在飯店不出門也很舒服。

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▲即日起「神旺商務酒店」推「今夏茫翻天」住房專案。



每年七夕最令人期待的台北大稻埕煙火將於7月17日起舉辦一連4場煙火秀，「神旺商務酒店」距離大稻埕煙火主秀僅10分鐘車程。凡7到8月於官網或來電訂房、下榻之旅客，即有機會獲得澎湖唯一國際連鎖品牌「澎湖福朋喜來登」市景豪華雙人房住宿券。

▲7到8月於官網或來電訂房、下榻「神旺商務酒店」，即有機會獲得澎湖福朋喜來登雙人房住宿券。（圖／澎湖福朋喜來登提供）