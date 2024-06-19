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解密「台灣狐蝠」！美崙山共學工作坊　專家領路探索「蝠」寶地

▲「青青草原看狐蝠」環境教育共學工作坊，由專家帶領探索美崙山的「蝠」寶地。（圖／花蓮縣政府提供）

「青青草原看狐蝠」環境教育共學工作坊，由專家帶領探索美崙山的「蝠」寶地。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

座落於花蓮市區的美崙山公園是許多民眾及親子團體等親近戶外的好去處，其介於太平洋及中央山脈的地理位置也讓此處成為過境生物以及都市生物利用的棲息環境，其中還包括了目前數量稀少、瀕臨絕種的一級保育類野生動物「台灣狐蝠」。

花蓮縣政府為促進大眾認識生物多樣性並理解生態保育的重要性，將於6月28日（五）舉辦「青青草原看狐蝠」環境教育共學工作坊，並邀請台灣蝙蝠學會的調查組組長林清隆以及荒野保護協會前分會長鍾秀綢等蝙蝠調查專家，帶領民眾共同探索美崙山的「蝠」寶之地。

除了台灣狐蝠外，工作坊將為大家講授豐富的蝙蝠生態知識，了解蝙蝠為什麼特化成夜行性動物及其倒吊的生態習性，以及蝙蝠對除蟲、花粉傳播及種子傳播上的重要性。兩位蝙蝠調查專家領路，帶領民眾實際前往美崙山公園進行夜間蝙蝠觀察，辨認蝙蝠會使用的不同樹種，並透過觀察蝙蝠不同的飛行方式以及體型來辨認出不同的蝙蝠種類。

縣長徐榛蔚表示，安全和永續，是美崙山園區發展的依據重點，在園區改善工程進行的同時，花蓮縣政府特別辦理潛入太平洋的Parik 環境教育系列課程，希望藉由本次共學工作坊的精采課程內容，傳遞正確的生態知識並降低民眾對於蝙蝠的迷思，能夠更加認識這群與我們一起生活在這片土地上的珍稀嬌客，並了解其對生態的重要性，共同守護並延續花蓮的好「蝠」氣。

「青青草原看狐蝠」環境教育共學工作坊自即日起開放報名，名額有限，歡迎有興趣的民眾踴躍報名參加，報名相關資訊，可參考活動海報或至花蓮縣政府農業處臉書查詢。（報名連結：https://reurl.cc/Zeg3pl）

關鍵字： 解密 保育 台灣狐蝠 美崙山 共學 工作坊 專家 領路 探索 寶地

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