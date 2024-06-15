「焱の挽肉」2號店今日開幕　6／30前消費定食送漢堡排1顆

▲「焱の挽肉」2號店今日開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

胡同燒肉旗下漢堡排專賣店「焱の挽肉」2號店今日開幕，與煳同13號店一同進駐台北信義微風4樓。慶祝開新店，6月30日前消費任一挽肉定食，即贈漢堡排一顆。

焱の挽肉2號店位於台北信義微風4樓，今日正式開幕，一樣與煳同13號店共用店面，僅中午營業。菜單上提供4款挽肉定食，分別是日本A5和牛、金璟雞、晶鑽豬與牛豬雞招牌，均一價490元。每份定食包含3個漢堡排、1顆雞蛋和日本越光米，並附上湯品、漬物以及6款沾醬，還可免費續加1次米飯與湯品。

▲「焱の挽肉」牛豬雞招牌定食，一次可以享用到牛肉、豬肉及雞肉漢堡排。（圖／記者黃士原攝）

除了直接品嚐原味漢堡排，焱の挽肉也研發了6款特色沾醬，包括青檸蒜泥、開丼松露菌菇醬、芥末鹽蔥醬、果香辣椒醬、壹號燒肉醬以及秘製椒鹽，可根據個人喜好搭配享用。

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」2號店進駐台北誠品南西店。（圖／記者黃士原攝）

另外，漢堡排專賣店「肉的長谷川」2號店5月28日進駐台北誠品南西店。菜單有8款套餐，除了100%純牛肉漢堡排，還有牛豬混合的經典漢堡排、流心漢堡排、日光蛋漢堡排、蒜香奶油雞腿排、漢堡排VS味自慢炸雞、漢堡排VS廣島炸生蠔、紐西蘭熟成牛排，價格從250元起至450元。除了經典漢堡排，店家大為推薦流心漢堡與日光蛋漢堡排，前者是漢堡排包裹起司，肉汁與肉香完美結合，後者則是半熟太陽蛋覆蓋在漢堡排上。