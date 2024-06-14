KUMO雲奶霜升級回歸了！迷客夏新菜單開喝　15款新飲品一次看

▲迷客夏推出3大系列共15款新飲品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣手搖飲品牌「迷客夏」推出2024年夏季全新菜單，一共有3大系列共15支新品，不僅有無咖啡因的蕎麥茶，還有酸甜系青梅、蜜桃飲品，以及升級回歸的「KUMO雲奶霜」，可搭配7款茶及2款特調，還吸得到烤蕎麥粒，讓人忍不住一口接一口，即日起就能在門市開喝。

▲超人氣KUMO雲奶霜升級再回歸。

迷客夏換上全新菜單並推出3大系列共15支新品，其中，升級再回歸的超人氣「KUMO雲奶霜」使用紐西蘭放牧乳源鮮奶油結合綠光鮮奶、蕎麥茶，每一口都有鹹甜口感，最後還撒上烤蕎麥脆粒增添咀嚼口感，彷彿爆米花的滋味超級涮嘴。

這次提供9款茶底任搭，包括7款基底茶有伯爵、大正、娜杯紅茶、綠茶、烏龍、青茶、麥茶，以及2款手做特調蜜桃茉莉及蜂蜜青梅。

▲這次有無咖啡因的蕎麥系列飲品。

▲還有酸甜系熟釀青梅綠、蜜桃烏龍等飲品。

此外，業者推出無咖啡因的「輕纖蕎麥茶」、「輕纖蕎麥拿鐵」，2款茶都有滿滿蕎麥香，大人、小孩都適合飲用；還有4款酸甜系飲品，首推「熟釀青梅綠」，綠茶與酸甜青梅的組合，清爽又消暑，其次是無咖啡因的「熟釀青梅檸」，青梅結合檸檬，酸甜鹹感一次滿足。

同步還有「蜜桃烏龍」、「蜜桃茉莉」，蜜桃分別結合高峰烏龍茶、茉莉原淬綠茶，茶果香氣十足，即日起於全門市都能喝到。

▲發發推出2款新飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

另外，發發近日也推出2款全新夏季飲品，並打造全新手作配料「青蘋凍凍」，青蘋果香氣十足，口感Q彈又帶有微酸甜感，首推「青蘋凍凍奇異果優格」，把奇異果結合招牌優格後，再放入青蘋凍凍，綿密又有咀嚼口感；另一款「青蘋凍凍奇異果茶」則選用高山青茶搭配輕甜微酸的奇異果，同樣也吸得到青蘋凍凍，即日起於全門市上市。