歌詩達郵輪美食馬拉松　好滋味任你選搭

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

搭乘歌詩達郵輪莎倫娜號的旅行，也是享受美食的恣意之旅，可以吃得典雅豐盛，也能自由隨性，多樣化餐廳選擇，依照船上每日指南各餐廳開放時間，就能安排一天早、午、晚不同的餐點，宛如馬拉松般不停歇的各式美味，滿足旅客們味蕾24小時的所有想望。

▲莎倫娜號以穀物女神瑟瑞斯來命名主餐廳，代表女神將帶來無盡的豐盛美食。（圖／歌詩達郵輪）

如果今天想要來個百匯自助餐，或是剛運動完需要大大補充能量，一定要到｢瑟瑞斯餐廳&維斯塔餐廳（Ristorante Ceres & Vesta）｣。莎倫娜號以穀物女神瑟瑞斯來命名主餐廳，代表女神將帶來無盡的豐盛美食。餐廳開放時間為7:30到9:30（擇一開放）、18:00到21:00，無論是中式料理、義式料理或是西式美食，都可以在這裡享用。（位置在第三、四層甲板）

同樣是自助餐廳的波羅馬特（Prometeo Buffet Restaurant），位在第九層甲板，開放時間為6:30到14:00、19:00到22:00，早、午、晚餐皆提供各國風味美食，中式到西式，從歐風到南亞，各式沙拉、開胃菜、熱食、甜點、水果等，讓旅客以味蕾體會寰宇行旅之樂。

▲手工義式披薩 Pummid’Oro Pizzeria提供道地義式披薩美味。（圖／歌詩達郵輪）

沒去過義大利沒關係，在莎倫娜號上就可以吃到最純正的那不勒斯披薩。手工義式披薩 Pummid’Oro Pizzeria餐廳，開放時間為19:00到隔日凌晨1:00，位在第九層甲板船尾，手工現擀、現烤的薄脆披薩，上面灑滿起司，多層次的口感，披薩控一定為之瘋狂，天天來報到。

▲海灘美食街The salty Beach Street Food提供宵夜輕食。（圖／歌詩達郵輪）

晚上肚子餓了怎麼辦？位於第九層甲板船中、只在晚上營業的海灘美食街The salty Beach Street Food（21:00到6:00），提供美味宵夜輕食，令人食指大動的漢堡、薯條、義式薄餅和甜點等，讓旅客大飽口福，保證不會餓著肚子睡覺。

▲大人小孩都喜歡義式冰淇淋。（圖／歌詩達郵輪）

大朋友、小朋友都喜歡的冰淇淋，可以在五層甲板的義式冰淇淋甜點Bar找到（服務時間10:00-24:00）。為孩子點個新鮮製作的義式冰淇淋，或是為心愛的她／他點個馬卡龍，讓繽紛又好吃的道地義式風味甜點為旅程更加分。

▲佛羅倫薩牛排館菜單中有各式牛排供選擇。（圖／歌詩達郵輪）

提到義大利佛羅倫薩最著名的美食，莫過於外焦內嫩、鮮美多汁的丁骨牛排。來自義大利的歌詩達郵輪，船上設有佛羅倫薩牛排館，菜單中有各式國際牛排，如：丁骨牛排和皮埃蒙特法索納牛排、安格斯牛以及有機雞肉等，讓旅客有更多元的選擇。（開放時間17:30-21:00；位置在第三層甲板）

▲CASANOVA餐廳提供星級料理菜單。（圖／歌詩達郵輪）

老饕級的美食家，絕對不能錯過CASANOVA餐廳。歌詩達郵輪聯合3位摘星主廚（Bruno Barbieri、Helene Darroze、Angel Leon），打造以郵輪目的地為主題的佳餚，並加入各主廚的個人詮釋及特色元素，在CASANOVA餐廳裡提供星級料理菜單，帶吃貨們從味覺中體驗旅程的風土人情。（開放時間11:00-13:00、17:30-21:00，位置在第十一層甲板）

▲想和朋友小酌聊天可以到Aperol酒吧。（圖／歌詩達郵輪）

如果想要小酌一下，建議到第五層甲板的Aperol酒吧！義大利國民飲料Aperol Spritz於1919年誕生在義大利Pauda，是一種以藥草風味為主的開胃酒，位在游泳池畔旁的酒吧Aperol酒吧，因此而命名。在這裡，可以一邊聽音樂、一邊品雞尾酒，同時享受美麗的海景，看著夕陽的餘暉、海灘派對的氛圍，讓人完全放鬆。（營業時間9:00到1:00）

另外，由於船上乘客眾多，付費餐廳大多需要訂位，建議一上船就先預約用餐時間，以免錯過歐陸大廚的好手藝。

詳見：

歌詩達郵輪官網 https://reurl.cc/MObKAW

歌詩達郵輪台灣粉絲團 https://reurl.cc/prNWKa