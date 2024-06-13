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超消暑芒果、哈密瓜口味一次吃！《怪物彈珠》聯名冰淇淋來了

記者蕭筠／台北報導

可愛爆擊！美國人氣冰淇淋品牌「COLD STONE」首度跨界合作日本人氣手遊《怪物彈珠》，推出「傲拉龍&傲拉妮歡樂的熱帶大冒險」的「芒果Combo」及「月下老人締結夏日戀情的紅線魔法」的「戀戀哈密瓜」共2款聯名冰品，消暑當季芒果及回歸哈密瓜冰肯定要搶吃，6月14日起正式上市，買還送限量虛寶卡1張、限量3天冰淇淋第2杯50元。

▲▼「COLD STONE x 怪物彈珠」推2款聯名冰淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲「COLD STONE x 怪物彈珠」推出2款聯名冰淇淋。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼「COLD STONE x 怪物彈珠」推2款聯名冰淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲冰淇淋上有超可愛角色插卡。

「COLD STONE x 怪物彈珠」聯手推出2款聯名冰品，找來人氣角色傲拉龍、傲拉妮、月下老人同步現身，首推超消暑的「芒果Combo」，嚴選台灣在地新鮮芒果製成芒果果泥後再製成芒果冰淇淋，接著拌入香甜愛文芒果，最後撒上Q彈小麻糬，並淋了滿滿芒果百香果醬，超級欠吃，上頭還有小插卡，萌度再升級。

另一款「戀戀哈密瓜」選用重磅回歸哈利瓜冰淇淋拌入當季天華哈密瓜果丁、滑順鮮奶油，再放上大Topping草莓愛心餅乾裝飾，一旁還有月下老人小插卡，吸睛度十足，6月14日起至8月1日限時開吃；期間COLD STONE西門店也變身怪物彈珠聯名門市，出現許多人氣角色等打卡，鐵粉肯定要衝。

為歡慶新品上市，期間凡購買任一款聯名新品就送《怪物彈珠》虛寶卡1張，數量有限、送完為止；6月14日至6月16日還有「中杯以上冰淇淋第2杯50元」優惠，提醒不含脆餅、桶裝，並以價低者為優惠品項。

▲▼7-ELEVEN推出全新「水蜜桃牛奶霜淇淋」！使用當季拉拉山水蜜桃鮮榨果汁，再加上瑞穗鮮奶細緻口感融合。（圖／業者提供）

▲7-11推出全新「水蜜桃牛奶霜淇淋」。（圖／業者提供）

另外，冰控們也不能放過7-11最新推出的「水蜜桃牛奶霜淇淋」，嚴選當季新鮮的拉拉山水蜜桃鮮榨果汁再結合瑞穗鮮奶，每一口都能吃到果香、奶香的滋味，甜蜜爆表，即日起正式開吃，至7月9日前每周限定五、六、日憑icash2.0或icash PAY支付可享「第2支半價」優惠；6月21至6月23日加碼還有「全口味買1送1」，且不限支付工具。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 COLD STONE 7-11 怪物彈珠

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