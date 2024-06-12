ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

6／20開賣！韓國「紙巾吐司」始祖快閃晶華1個月　2口味與總店同步

▲6/20開賣！韓國「紙巾吐司」始祖快閃晶華1個月　兩口味與總店同步。（圖／晶華提供）

▲6/20開賣！韓國「紙巾吐司」始祖快閃晶華1個月。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

繼「扁可頌」之後，層層透光的「紙巾吐司」正在韓國爆紅！台北晶華酒店6月20日起至7月21日邀請到韓國「紙巾吐司」始祖、來自首爾漢南洞的The Truffle Bakery來台快閃，同時也帶來多款IG爆紅商品。

近期於韓國爆紅的「紙巾吐司」薄如紙片，靠著時尚的外型和新奇的口感，吸引大批食客的注意，成為當地最夯的美食話題。此次受晶華邀請來台快閃的The Truffle Bakery，正是韓國「紙巾吐司」的發明人，透過獨特的麵粉比例以及烘焙手法，創作出擁有正方外型、丹麥麵包般酥脆外皮、以及湯種麵包般柔軟口感的全新吐司，食用時可以像抽紙巾一樣，層層撕開入口。現場銷售的經典奶油以及巧克力口味都與韓國總店同步。

▲6/20開賣！韓國「紙巾吐司」始祖快閃晶華1個月　兩口味與總店同步。（圖／晶華提供）

▲「紙巾吐司」食用時可以像抽紙巾一樣，層層撕開入口。（圖／晶華提供）

除了「紙巾吐司」之外，The Truffle Bakery也帶來於首爾總店中廣受歡迎的「岩鹽奶油捲Salted Butter Roll」和「倫敦麵包London Bun」，前者是簡練地於麵糰中捲入鹽味奶油後進行烘焙，有岩鹽奶油和松露鹽味奶油口味可供選擇。倫敦麵包則是將以黑醋栗和蜜餞調味的麵團捲成方形烤製而成，此次帶來焦糖海鹽、開心果以及提拉米蘇3種口味。

▲6/20開賣！韓國「紙巾吐司」始祖快閃晶華1個月　兩口味與總店同步。（圖／晶華提供）

▲The Truffle Bakery招牌商品─開心果口味倫敦麵包。（圖／晶華提供）

這次The Truffle Bakery來台快閃，於晶華酒店一樓Regent Gift Shop及晶華美食到你家美食平台開賣，紙巾吐司+岩鹽奶油捲+倫敦麵包3入組價格680元，紙巾吐司+岩鹽奶油捲（2種口味）+倫敦麵包（2種口味）5入組價格980元。二樓的上庭酒廊則是7月1日至7月21日推出「紙巾吐司下午茶」，每份680元，供應時間為周一至周五14:00至17:00。周六、日10:30至17:00的早午餐時段，同樣也有紙巾吐司以及各式主餐及飲品供消費者選擇，每份980元起。

▲神旺普諾麵包坊的「金芒藏寶箱」。（圖／神旺普諾麵包坊提供）

另外時序邁入初夏的同時，也到了芒果和水蜜桃盛產的季節，台北東區「神旺普諾麵包坊」即日起推出10款芒果、桃子系列蛋糕甜品、麵包。店家首推新品是「金芒藏寶箱」，以蜜糖吐司為創意發想，自製鬆軟的牛奶吐司搭配濃郁的芒果卡士達及布丁，內層再夾入綿密的戚風蛋糕，最後再以繽紛的莓果點綴。

關鍵字： 美食雲 晶華 紙巾吐司 The Truffle Bakery

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

宜蘭太平山7個看日出必去景點

宜蘭太平山7個看日出必去景點

韓國「紙巾吐司」始祖快閃晶華1個月

韓國「紙巾吐司」始祖快閃晶華1個月

頂呱呱老派浪漫聯名餐74折起只賣2周

頂呱呱老派浪漫聯名餐74折起只賣2周

長榮文苑酒店結合人氣景點　推在地特色餐點

長榮文苑酒店結合人氣景點　推在地特色餐點

住晶華酒店逛中山站市集享延遲退房

住晶華酒店逛中山站市集享延遲退房

巴菲特最愛牛排館台中店進駐CBD時代廣場

巴菲特最愛牛排館台中店進駐CBD時代廣場

史上最高價！429萬元遊「正南極」

史上最高價！429萬元遊「正南極」

14元爆漿餐包！大潤發「16款芒果甜點」來了

14元爆漿餐包！大潤發「16款芒果甜點」來了

越旅航空8/1起開飛「台北－富國島」

越旅航空8/1起開飛「台北－富國島」

墨爾本公園漫遊！散步到亞拉河岸越晚越美

墨爾本公園漫遊！散步到亞拉河岸越晚越美

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

降幅最高33％！順億鮪魚專賣店降價

「2024北投夏日魔法節」7／5登場！

住5間飯店「每人每晚814元」送早餐

大坑爬山後必吃！爆汁鮮甜蚵嗲超新鮮

搭國泰玩香港3天2夜「機票買一送一」

桃園大溪秘境咖啡廳擁絕美湖景！

富士山LAWSON達成3條件有望拆黑幕

31冰淇淋將進駐夢時代購物中心

全亞航8/1復飛「台北－大阪」

新莊Semi Buffet「朵頤」吃到飽千元有找

熱門行程

璀璨燈籠現九份 提燈夜遊亮山城

2024九份紅燈籠祭「提燈夜遊」最後名額！週末一起來提燈感受九份彎曲小巷間的獨特魅力吧！

最新新聞更多

宜蘭太平山7個看日出必去景點

韓國「紙巾吐司」始祖快閃晶華1個月

頂呱呱老派浪漫聯名餐74折起只賣2周

長榮文苑酒店結合人氣景點　推在地特色餐點

住晶華酒店逛中山站市集享延遲退房

巴菲特最愛牛排館台中店進駐CBD時代廣場

史上最高價！429萬元遊「正南極」

14元爆漿餐包！大潤發「16款芒果甜點」來了

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366