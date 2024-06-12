6／20開賣！韓國「紙巾吐司」始祖快閃晶華1個月　2口味與總店同步

▲6/20開賣！韓國「紙巾吐司」始祖快閃晶華1個月。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

繼「扁可頌」之後，層層透光的「紙巾吐司」正在韓國爆紅！台北晶華酒店6月20日起至7月21日邀請到韓國「紙巾吐司」始祖、來自首爾漢南洞的The Truffle Bakery來台快閃，同時也帶來多款IG爆紅商品。

近期於韓國爆紅的「紙巾吐司」薄如紙片，靠著時尚的外型和新奇的口感，吸引大批食客的注意，成為當地最夯的美食話題。此次受晶華邀請來台快閃的The Truffle Bakery，正是韓國「紙巾吐司」的發明人，透過獨特的麵粉比例以及烘焙手法，創作出擁有正方外型、丹麥麵包般酥脆外皮、以及湯種麵包般柔軟口感的全新吐司，食用時可以像抽紙巾一樣，層層撕開入口。現場銷售的經典奶油以及巧克力口味都與韓國總店同步。

▲「紙巾吐司」食用時可以像抽紙巾一樣，層層撕開入口。（圖／晶華提供）

除了「紙巾吐司」之外，The Truffle Bakery也帶來於首爾總店中廣受歡迎的「岩鹽奶油捲Salted Butter Roll」和「倫敦麵包London Bun」，前者是簡練地於麵糰中捲入鹽味奶油後進行烘焙，有岩鹽奶油和松露鹽味奶油口味可供選擇。倫敦麵包則是將以黑醋栗和蜜餞調味的麵團捲成方形烤製而成，此次帶來焦糖海鹽、開心果以及提拉米蘇3種口味。

▲The Truffle Bakery招牌商品─開心果口味倫敦麵包。（圖／晶華提供）

這次The Truffle Bakery來台快閃，於晶華酒店一樓Regent Gift Shop及晶華美食到你家美食平台開賣，紙巾吐司+岩鹽奶油捲+倫敦麵包3入組價格680元，紙巾吐司+岩鹽奶油捲（2種口味）+倫敦麵包（2種口味）5入組價格980元。二樓的上庭酒廊則是7月1日至7月21日推出「紙巾吐司下午茶」，每份680元，供應時間為周一至周五14:00至17:00。周六、日10:30至17:00的早午餐時段，同樣也有紙巾吐司以及各式主餐及飲品供消費者選擇，每份980元起。

▲神旺普諾麵包坊的「金芒藏寶箱」。（圖／神旺普諾麵包坊提供）

另外時序邁入初夏的同時，也到了芒果和水蜜桃盛產的季節，台北東區「神旺普諾麵包坊」即日起推出10款芒果、桃子系列蛋糕甜品、麵包。店家首推新品是「金芒藏寶箱」，以蜜糖吐司為創意發想，自製鬆軟的牛奶吐司搭配濃郁的芒果卡士達及布丁，內層再夾入綿密的戚風蛋糕，最後再以繽紛的莓果點綴。