每人每晚最便宜「只要814元」！爽住全台5間飯店　免費吃早餐

▲承億文旅線上旅展即日起至6月23日登場，祭出2款超划算聯合住宿券；此為花蓮山知道－台灣白標準雙人房。（圖／承億文旅提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

省荷包住飯店的機會來了！全台就有5間飯店於線上開賣2款「聯合住宿券」優惠，其中，住宿套票超划算，可享買6送1優惠價11394元，等於住7晚最便宜「每人每晚只要814元」，還能免費享用早餐，現在就趕快把握便宜買。

承億文旅線上旅展自即日起至6月23日23:59登場，並祭出2款聯合住宿券，皆有附早餐，分別為「五館聯合雙人房住宿券」每張特價1899元（原價6600元），以及「五館聯合雙人房住宿套票」享買6送1優惠價11394元（原價46200元），等於住7晚每人每晚只要814元，非常划算。

▲若使用聯合住宿券入住「桃城茶樣子－穀雨標準雙人房」需加價700元。



以上2款聯合住宿券皆可於平日使用入住淡水吹風、台中鳥日子、花蓮山知道，桃城茶樣子加價700元、潭日月加價1800元，且平日（周一至周四）加碼再享升等高級雙人房，若於旺日、假日、連續假期、農曆春節入住需另外再加價（點我看平假日定義），票券效期至2025年6月30日。

▲正對日月潭湖景的「潭日月」也推出「一泊二食住宿券」，吃住一次滿足。

另外，本次承億文旅線上旅展還有「潭日月雙人房一泊二食住宿券」，下殺優惠價4999元（原價12538元），限定平／旺日可入住潭日月標準雙人房，含湖景早餐與寒拾苑雙人套餐，若平日（周一至週四）入住再享房型升等，票券期限至2025年6月30日。

▲「天成文旅-繪日之丘」與「桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店」攜手推出「來嘉趣桃 嘉義桃園雙城遊」住宿優惠，即日起至9月30日開放預訂，最便宜每人每晚只要1417元就能享受。（圖／天成飯店集團提供，以下皆同）

天成飯店集團旗下「天成文旅-繪日之丘」與「桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店」則攜手推出「來嘉趣桃 嘉義桃園雙城遊」住宿優惠，即日起至9月30日，入住兩館精緻雙人房各1晚下殺5666元起，等於每人每晚最便宜只要1417元；兩人同行先入住其中一家飯店後，就會獲得另一間飯店的住宿券，可另行憑券訂房，不需連續住宿，提醒贈送之住宿券使用效期至9月30日。

預訂「來嘉趣桃 嘉義桃園雙城遊」入住，桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店除了含有自助式宵夜及翌日早餐外，再加碼贈下午茶。

▲預訂此專案入住「桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店」精緻客房，可免費享用早餐、宵夜、下午茶。

天成文旅-繪日之丘除含翌日早餐外，再贈三隻小豬觀光農場入場券，平日入住更加碼免費升等溫馨家庭房；不僅如此，天成文旅-繪日之丘還為房客準備專屬茶聚活動，每日下午3點到晚上6點，辦理入住時即可品嚐道地的阿里山高山茶與茶點、現烤鬆餅；另外，房客還能在星空童樂室免費無限吃多達50種以上古早味零食、餅乾與糖果，以及暢玩飛鏢機、SWITCH遊戲機、手足球台等各式趣味小遊戲，開放時間為早上9點到中午12點以及下午3點到晚上10點。

▲此為「天成文旅-繪日之丘」精緻客房，預訂該專案入住就送早餐、觀光農場入場券，再加碼享50多種古早味零食吃到飽。

