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身分證拿出來！對中「2數字」　暢玩水陸樂園只要299元

▲▼小人國 大雷雨。（圖／小人國主題樂園提供）

▲只要身分證字號對中「2、3、6」 任2碼，即可享優惠票價299元。（圖／小人國主題樂園提供）

記者周姈姈／綜合報導

快看看自己有沒有符合優惠！就有樂園推出最新身分證對對碰活動，限定4天登場，只要身分證字號對中2個數字，原價1050元的門票直接特價299元，相當於打2.8折，現省751元，且還能暢玩水陸設施；另外，樂園還有午後門票優惠，最便宜也只要花299元就能爽玩。

小人國主題樂園推出「6月幸運數字」優惠，指定活動日期為6月15日、6月16日、6月22日、6月23日共4天，只要身分證字號中有「2、3、6」 任意2個數字（不重複，排列順序不限），即可享超優惠入園門票299元（原價1050元），未滿3歲孩童憑健保卡免費入園。

另外，小人國主題樂園還有午後門票優惠，即日起至6月28日，活動期間下午13:30後購票入園，即可享周二／三／四優惠票價299元、周五／一449元、周六／日559元。

現在來小人國一票就能暢玩水陸設施！不只可以玩今年升級的水上設施「大雷雨2.0」，即日起每周五、六、日、一開放，由3座大型設施組成，分別為穿越大小水柱形成的「彩色水道」、數千水柱全向齊發的「冷冷冷水瀑布」、重磅水量從高處傾瀉而下的「Cool SPA」，刺激好玩又消暑，還可以盡情暢遊在迷你世界裡欣賞不同主題的精采表演，開心遊玩戶外各項遊樂設施以及室內樂園。

▲▼六福村。（圖／六福村提供）

▲即日起至6月30日，6大星座來六福村玩只要699元。（圖／六福村提供）

此外，六福村自即日起至6月30日推出星座優惠，平假日均適用，雙子座、天秤座、水瓶座、摩羯座、金牛座、處女座快看過來，活動期間只要出示身分證，即可享優惠票價699元，等於原價1199元打5.8折。

不僅如此，六福村為慶祝45周年慶，即日起至6月30日還加碼「六福周年生日快樂」優惠，平假日皆適用，六福村自1979年開始營運，活動期間只要是1979年（民國68年）出生的民眾，需出示本人身分證或戶籍謄本影本搭配有照證件，即可享優惠票價450元，同行親友最多3位也可各享優惠票價799元。

關鍵字： 小人國 身分證優惠 樂園優惠 門票優惠 身分證優惠

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