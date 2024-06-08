日本3間必住豪華露營！享富士山、河口湖絕景　露台俯瞰相模灣

▲河口湖鄉村小屋 Ban &豪華露營度假村。（圖／樂天旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本豪華露營風潮正夯，現在有越來越多特色營地吸引旅客前往。樂天旅遊就推薦3個豪華露營選擇，可以住進富士山賽車森林，住進全球首間位於一級賽道內的營地，或從全景觀景台俯瞰相模灣。

山梨縣 河口湖鄉村小屋 Ban & 豪華露營度假村

位於山梨縣的「河口湖鄉村小屋 Ban & 豪華露營度假村」坐落在樹叢中，可近觀富士山美景，在廣達6000坪的土地上設置各種不同的小屋、遛狗區及有露天浴池的小木屋。不僅如此，設有露天浴池的貨櫃民宿，可以在專屬空間中，享受大自然及體驗豪華露營的樂趣。

度假村更坐擁絕佳的地理位置，可以遠眺富士山、俯瞰河口湖，隨時感受富士山壯闊美景，因此續三年蟬聯樂天旅遊人氣豪華露營住宿第一名。

▲富士賽車森林。

▲富士賽道森林內的飯店「富士賽道飯店 凱悅天地」。

靜岡縣 富士賽車森林

「富士賽車森林（Fuji Motorsports Forest）」是日本豐田集團為打造未來移動與賽車運動的主題設施，包含：「富士賽道」、「富士賽道飯店 （凱悅天地）」及「富士賽車博物館」。

而豐田集團近期宣布，將於秋季開放「RECAMP Fuji Speedway」賽道露營地，這不僅是世界上第一個位於一級賽道內的營地，紮營於此，白天享受賽車從眼前呼嘯而過的刺激競技、夜深後還能感受幽靜山林與星空之下的自在。

賽道露營地的住宿設施約有36個，包含一個豪華露營站點，設有觀景台和戶外用餐區，旁邊的住宿區採全面翻新、有「露營車界勞斯萊斯」之稱的Airstream露營車；另外，還計畫在原木拖車台上打造具有飯店設施的未來感露營拖車，以及可以俯瞰賽場的觀景台。

▲富士賽道飯店凱悅天地客房就能欣賞富士山。

不想睡在賽道上，則可以選擇下榻 「富士賽道飯店（凱悅天地）」，館內房型獨特，一半面向富士山、一半面向賽車場，且每間客房都有落地大窗，不僅成為近觀富士山最好的位置，也讓旅客們感受賽車運動的熱血氛圍。

▲▼Mahina 豪華露營水療村莊。

靜岡縣 Mahina 豪華露營水療村莊

位於靜岡縣的伊豆半島，不僅擁有熱海溫泉、伊豆高原、修善寺等溫泉鄉，自明治時代以來便深受日本文豪的喜愛，得天獨厚的自然風光吸引許多豪華露營業者進駐。其中，位在東伊豆「御宿風月無邊」的「Mahina 豪華露營水療村莊」，館共有11間充滿著夏威夷風情佈置的帳篷式小屋，房內不僅提供完善的冷暖空調和舒服的床組，也設有私人的露天湯屋；另外，在每間客房也配置露臺吊床，讓住客慵懶地「躺望」美景，從海拔200公尺的高處眺望相模灣；另外，館內也設有全景觀景台，讓旅客們能夠一覽壯麗景致。

樂天旅遊從即日起至6月20日也推出住宿優惠，只要在樂天旅遊官網預訂合作飯店，直接提供訂房優惠，折扣最低可達原價5折，同時，活動期間使用樂天旅遊「平台獨家八折優惠券」，最高可折抵2萬日圓，更可與原本的飯店折扣疊加使用。

▲富士回遊號。（圖／Klook提供）

若想前往河口湖欣賞富士山，當然就要搭富士回遊號前往！旅遊電商Klook從2023年底起推出「日本富士回遊號」車票線上預購，獨家開放90天前就能預購車票，方便旅客提早安排行程。

為了方便旅客從東京搭車前往河口湖看富士山，JR東日本於2019年跟富士山鐵道公司合作推出「富士回遊直達列車」，僅需2小時即可從東京新宿直達河口湖；過去旅客前往富士山河口湖，需要搭乘JR中央線與富士急行線，途經至少轉乘一次，整趟車程約需3小時。

為讓旅客有更便利的預訂方式，Klook攜手JR東日本推出「日本富士回遊號」車票線上預購，提供全中文友善介面，還支援多種付款方式，可避免於日本官網購買時常發生信用卡刷不過的問題，此外一般JR官網僅開放30天前供旅客預訂，而Klook則開放90天前預購，憑QRcode屆時再到車站兌換實體車票，方便海外旅客提早規劃和預訂行程。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）