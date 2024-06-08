ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

日本3間必住豪華露營！享富士山、河口湖絕景　露台俯瞰相模灣

▲▼河口湖鄉村小屋 Ban & 豪華露營度假村。（圖／樂天旅遊提供）

▲河口湖鄉村小屋 Ban &豪華露營度假村。（圖／樂天旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本豪華露營風潮正夯，現在有越來越多特色營地吸引旅客前往。樂天旅遊就推薦3個豪華露營選擇，可以住進富士山賽車森林，住進全球首間位於一級賽道內的營地，或從全景觀景台俯瞰相模灣。

山梨縣　河口湖鄉村小屋 Ban & 豪華露營度假村

位於山梨縣的「河口湖鄉村小屋 Ban & 豪華露營度假村」坐落在樹叢中，可近觀富士山美景，在廣達6000坪的土地上設置各種不同的小屋、遛狗區及有露天浴池的小木屋。不僅如此，設有露天浴池的貨櫃民宿，可以在專屬空間中，享受大自然及體驗豪華露營的樂趣。

度假村更坐擁絕佳的地理位置，可以遠眺富士山、俯瞰河口湖，隨時感受富士山壯闊美景，因此續三年蟬聯樂天旅遊人氣豪華露營住宿第一名。

▲▼富士賽車森林。（圖／樂天旅遊提供）

▲富士賽車森林。

▲▼富士賽道飯店（凱悅天地）。（圖／樂天旅遊提供）

▲富士賽道森林內的飯店「富士賽道飯店 凱悅天地」。

靜岡縣　富士賽車森林

「富士賽車森林（Fuji Motorsports Forest）」是日本豐田集團為打造未來移動與賽車運動的主題設施，包含：「富士賽道」、「富士賽道飯店 （凱悅天地）」及「富士賽車博物館」。

而豐田集團近期宣布，將於秋季開放「RECAMP Fuji Speedway」賽道露營地，這不僅是世界上第一個位於一級賽道內的營地，紮營於此，白天享受賽車從眼前呼嘯而過的刺激競技、夜深後還能感受幽靜山林與星空之下的自在。

賽道露營地的住宿設施約有36個，包含一個豪華露營站點，設有觀景台和戶外用餐區，旁邊的住宿區採全面翻新、有「露營車界勞斯萊斯」之稱的Airstream露營車；另外，還計畫在原木拖車台上打造具有飯店設施的未來感露營拖車，以及可以俯瞰賽場的觀景台。

▲▼富士賽道飯店（凱悅天地）。（圖／樂天旅遊提供）

▲富士賽道飯店凱悅天地客房就能欣賞富士山。

不想睡在賽道上，則可以選擇下榻 「富士賽道飯店（凱悅天地）」，館內房型獨特，一半面向富士山、一半面向賽車場，且每間客房都有落地大窗，不僅成為近觀富士山最好的位置，也讓旅客們感受賽車運動的熱血氛圍。

▲▼Mahina 豪華露營水療村莊。（圖／樂天旅遊）

▲▼Mahina 豪華露營水療村莊。

▲▼Mahina 豪華露營水療村莊。（圖／樂天旅遊）

靜岡縣　Mahina 豪華露營水療村莊

位於靜岡縣的伊豆半島，不僅擁有熱海溫泉、伊豆高原、修善寺等溫泉鄉，自明治時代以來便深受日本文豪的喜愛，得天獨厚的自然風光吸引許多豪華露營業者進駐。其中，位在東伊豆「御宿風月無邊」的「Mahina 豪華露營水療村莊」，館共有11間充滿著夏威夷風情佈置的帳篷式小屋，房內不僅提供完善的冷暖空調和舒服的床組，也設有私人的露天湯屋；另外，在每間客房也配置露臺吊床，讓住客慵懶地「躺望」美景，從海拔200公尺的高處眺望相模灣；另外，館內也設有全景觀景台，讓旅客們能夠一覽壯麗景致。

樂天旅遊從即日起至6月20日也推出住宿優惠，只要在樂天旅遊官網預訂合作飯店，直接提供訂房優惠，折扣最低可達原價5折，同時，活動期間使用樂天旅遊「平台獨家八折優惠券」，最高可折抵2萬日圓，更可與原本的飯店折扣疊加使用。

▲▼富士回遊號。（圖／Klook提供）

▲富士回遊號。（圖／Klook提供）

若想前往河口湖欣賞富士山，當然就要搭富士回遊號前往！旅遊電商Klook從2023年底起推出「日本富士回遊號」車票線上預購，獨家開放90天前就能預購車票，方便旅客提早安排行程。

為了方便旅客從東京搭車前往河口湖看富士山，JR東日本於2019年跟富士山鐵道公司合作推出「富士回遊直達列車」，僅需2小時即可從東京新宿直達河口湖；過去旅客前往富士山河口湖，需要搭乘JR中央線與富士急行線，途經至少轉乘一次，整趟車程約需3小時。

為讓旅客有更便利的預訂方式，Klook攜手JR東日本推出「日本富士回遊號」車票線上預購，提供全中文友善介面，還支援多種付款方式，可避免於日本官網購買時常發生信用卡刷不過的問題，此外一般JR官網僅開放30天前供旅客預訂，而Klook則開放90天前預購，憑QRcode屆時再到車站兌換實體車票，方便海外旅客提早規劃和預訂行程。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 關東旅遊 豪華露營 露營旅遊 飯店旅館 樂天旅遊 國外特色系列 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

推薦閱讀

端午連假首日綠島湧4千遊客　14船班全滿

端午連假首日綠島湧4千遊客　14船班全滿

日本豪華露營　享富士山與河口湖絕景

日本豪華露營　享富士山與河口湖絕景

東京「最美玫瑰園」2024最新花況

東京「最美玫瑰園」2024最新花況

彰化3處必去阿勃勒景點

彰化3處必去阿勃勒景點

火鍋吃到飽和牛涮首度插旗嘉義

火鍋吃到飽和牛涮首度插旗嘉義

中角灣衝浪基地有「秘境玻璃屋」看海

中角灣衝浪基地有「秘境玻璃屋」看海

聯外道路中斷！奧萬大森林遊樂區封閉

聯外道路中斷！奧萬大森林遊樂區封閉

開箱台南低調老宅裡隱藏的高級燒肉店

開箱台南低調老宅裡隱藏的高級燒肉店

參加月老聯誼真的脫單　廟方送金牌

參加月老聯誼真的脫單　廟方送金牌

亞航機票「單程459起」12點開搶

亞航機票「單程459起」12點開搶

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

手搖飲「19元紅茶」限時19天開喝了

手搖飲4大飲品下殺20元爽喝4天

489元韓式BBQ吃到飽＋台中高樓美景！

大苑子「7元芒果冰沙」限時1天搶

香港必吃燒鵝！連9年蟬聯米其林一星

台北最好吃烤鴨納黃仁勳美食地圖

連假玩桃園！台茂有「無人機群飛秀」

亞航機票「單程459元起」明天開搶

亞航機票「單程459起」12點開搶

本村炸雞台灣首店開幕！頭香6點半就來排

熱門行程

碧潭水舞驚豔亮相 鼓聲水花共響新北

2024碧潭水舞盛大登場，6/16前周末及端午連假晚間還有優人神鼓-青年優人帶來人水共舞

2024探旅新北定向越野 坪林場即日起開放報名！

拿著定向地圖挑戰「鍛鍊級」的硬漢嶺，沿途綠意盎然，欣賞大自然的美景。走！一起探索硬漢之路

最新新聞更多

端午連假首日綠島湧4千遊客　14船班全滿

日本豪華露營　享富士山與河口湖絕景

東京「最美玫瑰園」2024最新花況

彰化3處必去阿勃勒景點

火鍋吃到飽和牛涮首度插旗嘉義

中角灣衝浪基地有「秘境玻璃屋」看海

聯外道路中斷！奧萬大森林遊樂區封閉

開箱台南低調老宅裡隱藏的高級燒肉店

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366