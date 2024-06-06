今天揪團喝起來！　手搖飲「3大飲品買1送1」限時開跑

▲康青龍3大飲品限時買1送1。（圖／康青龍提供）

記者蕭筠／台北報導

為迎接端午連假，人氣手搖飲品牌「康青龍」特意祭出限時「買1送1」優惠，一共有3款飲品通通可以爽喝買1送1，即日起只要透過指定外送平台即享優惠，平台會員更加碼消費滿額再打85折，小確幸趕緊收下。

康青龍即日起至6月18日祭出「3大飲品買1送1」優惠，優惠品項有「紫果橙凍」、「貴妃茶王」及「金蘋百香」，只要透過Uber Eats下單即享優惠，Uber One會員則可加碼享消費滿額再打85折優惠。

飲品推薦「紫果橙凍」，是選用碧玉茉莉綠茶作爲茶底結合紅龍果、柳橙，再層層堆疊手作香橙凍，果香十足，還有「貴妃茶王」則嚴選南投高山烏龍茶葉搭配特製荔枝果露，再加入酸香檸檬點綴，酸甜滋味讓人忍不住一口接一口。

▲CoCo人氣2飲品限時買1送1。（圖／CoCo提供）

另外，CoCo即日起至6月18日也祭出2款人氣飲品「奶茶三兄弟」、「四季春青茶」限時「大杯同品項買1送1」優惠，期間只要透過Uber Eats即享優惠；奶茶三兄弟是選用濃厚奶茶加入布丁、仙草凍及珍珠的咀嚼控飲品，「四季春青茶」則有回甘不苦澀的解膩口感，要把握機會喝。