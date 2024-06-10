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金獎優旅選！奢享杜拜　入住七星帆船飯店

文／七逗旅遊網　圖、資料來源／杜拜觀光局

如果說杜拜是一生必遊的國家，那七星帆船飯店便是一生必住的飯店！下榻七星帆船飯店、享受異國氛圍晚宴，隔天搭乘阿布拉船遊覽運河、參觀古堡市集，彷彿自己成為阿拉伯王室貴族。除此，杜拜還有更多奢華美食、驚異的博物館與建築，等旅客來細細品味。

▲▼金獎優旅選！奢享杜拜入住七星帆船飯店。（圖／業者提供）

▲七星帆船飯店為杜拜最完美的下榻住所之一。（圖／杜拜觀光局）

有人說，沒有見識過七星帆船飯店（Burj Al Arab），別說去過杜拜。遠望七星帆船飯店，宛如一座阿拉伯單桅三角帆船停在海灣邊，在海天一色背景映襯下，像是一件精緻的巨型工藝品。

七星帆船飯店頂部有一個停機坪，多年前，前後任世界球王費德勒和阿格西，曾經在這停機坪所改裝的空中網球場上進行友誼賽，引起全球的矚目，且開幕以來得過無數大小獎項。七星帆船飯店接待了來自世界各地的貴賓和名人，在入住的客房中便可盡享阿拉伯灣美景，同時有著金碧輝煌的裝潢，和多家杜拜最好的餐廳，被公認為杜拜最完美的下榻住所之一。

▲▼金獎優旅選！奢享杜拜入住七星帆船飯店。（圖／業者提供）

▲七星帆船飯店的客房，均為樓中樓設計。（圖／杜拜觀光局）

進入七星帆船飯店，一進眼簾的是高達180公尺的氣勢挑高大廳，主體白色系加上金色大柱子，顯得氣派非凡。酒店裡的房間均為樓中樓的套房設計，每層樓都有櫃台，可隨時提供親切貼心的服務。入住時，會有管家為住客仔細說明和介紹房內設施。

房間設計裝潢極盡奢華，明亮的大面落地窗，舒適華麗的沙發，牆上掛著真跡圖畫，除了基本的電視、音響，還提供電腦讓房客隨時上網，偌大的浴室令人驚訝，搭配國際名牌備品，躺在豪華的浴缸裡，讓旅客洗盡旅途的疲憊。

▲▼金獎優旅選！奢享杜拜入住七星帆船飯店。（圖／業者提供）

▲亞特蘭提斯飯店坐落於朱美拉棕櫚島上。（圖／杜拜觀光局）

體驗七星帆船飯店之外，不能錯過朱美拉棕櫚島，這座由填海所造的人工群島，從天空鳥瞰可以發現群島組成棕櫚樹形狀，再由一彎月形包圍，是全世界最大的人工島，這浩大的工程總是讓到訪的旅客驚呼連連。

朱美拉棕櫚島上的亞特蘭提斯飯店，有著獨特的造型，常常成為明信片或是打卡、自拍的景點，酒店更有知名的人氣餐廳，融合著時尚尊貴氛圍與異國情調，精緻美味的餐點佳餚，滿足旅客挑剔的味蕾。

▲▼金獎優旅選！奢享杜拜入住七星帆船飯店。（圖／業者提供）

▲杜拜世博城重現2020世博會精華。（圖／2020杜拜世博會官網）

杜拜主辦了2020年的世界博覽會，是中東、非洲和南亞地區的首個世博會，轟動一時。如果當時來不及參加這個國際盛會，那絕對不可錯過受歡迎的杜拜世博城（Expo City Dubai）。

杜拜世博城是一個以未來為中心的迷你城市，占地4.38平方公里，重現了世博會期間的精華，包括了Al Wasl廣場、空中花園觀景塔和名為超現實（Surreal）的藝術瀑布等等，眾多令人嘆為觀止的建築與設施，讓旅客不虛此行。

推薦行程：
榮獲品保國際金旅獎-優旅選獎項
★溱愛杜拜帆船賞7天(EK) https://reurl.cc/KebXKp
前10名，早鳥優惠5,000元

特色亮點：
★住宿：七星帆船飯店（含晚餐饗宴）
★美食：六星亞特蘭提斯飯店午餐、米其林推薦餐
★博物館：未來博物館、杜拜世博會展館
★必訪景點：杜拜相框、哈里發塔124層觀景台、杜拜噴泉
★特別安排：四輪傳動沙漠之旅＆BBQ之夜

更多資訊：
永信旅遊 https://www.ystravel.com.tw
台北（02）2508-0789
桃園（03）2863-899
台中（04）2213-7676
高雄（07）3311-539

關鍵字： 杜拜 旅遊

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