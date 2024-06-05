花蓮住宿優惠懶人包！2日遊999元起　飯店最低0元入住

▲花蓮遠雄悅來大飯店暑假推出「航向太平洋」專案，也適用觀光補助。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮觀光振興補助已從即日起開跑，9月底前平日 （周一至周四) 入住花蓮旅宿，每房每晚最高補助1000元，假日 (周五至周日) 最高補助500元。當地飯店業與旅遊業者也紛紛推出優惠，包括2日遊999元起，還有機會0元入住飯店。

花蓮遠雄悅來大飯店

今年暑假，遠雄悅來自6月29日至8月31日推出「航向太平洋」專案，全包型渡假包含美饌、娛樂、海洋公園門票，更響應花蓮補助政策、加碼贈送每房一位12歲以下兒童免費同行及暑假專案旅客抽獎，每晚8800元起。

▲花蓮力麗華美達安可酒店精緻雙人房。（圖／力麗觀光提供）

花蓮力麗華美達安可酒店

業者從即日起推出多個安心住房專案，如串聯安可藝廊展出的「豪運接龍-紙塑創作個展」，主廚團隊推出豐富的蒸籠點心，搭配平日入住精緻雙人客房2888元起、豪華家庭客房4888元起。



此外，隨著一邊工作一邊旅行的生活方式已成為新興的工作渡假模式，業者也規劃「七天六夜」長住方案，即日起入住精緻雙人客房七天六夜9999元起，每房每日提供活力早餐一客、住宿期間無提供一次性備品，加贈館內自助洗衣兌換券兩張。

▲花蓮甫於去年開幕的星巴克理想門市。（圖／雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊

響應政府振興花東觀光補助政策，雄獅旅遊即日起推出國旅快閃優惠活動，國內飯店訂房推出花蓮經典假日飯店每晚1999元起、理想大地渡假飯店每晚3999元起、秧悦美地度假酒店入住行政客房3天2夜6600元等優惠，搭配花東觀光補助每房每晚最高再省1000元，使用折扣碼還享國內訂房滿3000元折200元優惠，限量200組。



同時，雄獅旅遊官網於6月6日、6月13日上午10點還祭出國內團體行程及星級飯店限量搶購，首波主打指定國旅2日遊每人999元起，此外，雄獅旅遊日前舉辦全台「親子友善飯店」票選活動，即日起訂購指定親子友善飯店，優惠價每人最低1250元起。

▲花蓮寵物友善的鮭魚歸魚民宿。（圖／AsiaYo提供）



AsiaYo

旅遊平台AsiaYo則搭上花蓮觀光補助，推出加碼抽千元訂房金的超值優惠。同時，隨著近年越來越多人喜歡帶毛小孩出遊，平台也精選「全台寵物友善旅館」，如花蓮「鮭魚歸魚民宿」，寵物可進房與主人同眠，特定房型還提供寵物專屬睡墊及餐具，折抵補助後每晚1070元起，在花蓮市區以波希米亞風格為主的「波希米亞民宿」適合親子族群，折抵補助後每晚1520元起。



若想要尋找包棟民宿，「喜悅民宿」享有海景、電梯等優勢，補助折抵後每晚9500元起，若12人入住，平均每人900元起；「檸檬墅二館」則提供電動麻將桌、KTV、Switch等娛樂設備，折抵補助後每晚3699元起，4人入住平均每人988元起。

▲天璽商務飯店最低可0元入住。（圖／易遊網提供）

易遊網

為齊力相挺花蓮觀光振興，易遊網加碼再祭最高250元折扣碼，凡以易遊網APP訂房，輸入折扣碼「summer150」，單筆滿3000元現折150元；若以指定信用卡付款，單筆滿3000元輸入「summer250d」則可現減250元，搭配補助最高現省1250元 。



除了振興補助與折扣碼優惠外，易遊網更與眾多花蓮飯店聯手推出獨家優惠專案，包含周邊美食餐廳林立的「布洛灣大飯店」、以及商旅度假都合適的「天璽商務飯店」，每晚房價千元有找，搭配平日補助方案，等於0元就能入住。

以西班牙運河風情深植人心的五星級「花蓮理想大地渡假飯店」，6月底前平日入住，搭配補助後每晚含稅3399元起；五星度假首選的經典品牌「花蓮美侖大飯店」，享升等24坪豪華客房，補助後每晚含稅最低3999元起，6月30日前入住再享平假日同價優惠；以萬坪香草花園、南洋風露天泳池聞名的「秧悦美地渡假酒店」，補助後每晚含稅4999元起，連住兩晚再省千元。