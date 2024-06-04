30公分厚切牛舌必點！台中人氣燒肉「老井」進軍台北市

▲「老井極上燒肉」必加點「30公分厚切牛舌」（需事先預訂）。（圖／貪吃巧達 In Taichung提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

記者黃士原／台北報導

繼燒肉風間之後，另一家台中人氣燒肉「老井」也要北上開店，餐廳地點落腳在台北信義區，目前正在籌備中，並且積極地在人力銀行召募內外場員工與儲備幹部。

「老井極上燒肉」是台中人氣燒肉店，目前有3家分店，其中1家位於竹北。店家菜單提供5種燒肉套餐（有2人或3人份量可選），價格依主餐的肉品等級而定，從1990元起至5490元，饕客與御品套餐吃得到日本A5和牛。副食有日式壽司、海鮮粥、鍋物及各式甜品，醋飲、雞湯和小菜還可以無限續點。

除了套餐，餐廳也提供單點，包括和牛、牛舌、安格斯美牛、豬肉、雞肉、日本壽司與手捲、鍋物熟食、海鮮以及各式蔬菜，價格45元起至1800元（日本和牛肋眼心），其中視覺超吸睛的「30公分厚切牛舌」（時價），更是網友推薦必點菜色，但需要事先預訂。

▲老井極上燒肉信義店google商家資訊。（圖／截自google網站）

近期有網友在IG看到「老井極上燒肉 台北信義店」新帳號，實際在google上搜尋，也可以發現品牌已開設了商家資訊，餐廳地點位於信義區松仁路上，在一蘭拉麵該棟大樓的B1。另外，業者也積極在人力銀行召募內外場員工與儲備幹部。

▲IKIGAI插旗台北內湖地區。（圖／記者蔡惠如攝）

另外，全家國際餐飲旗下「IKIGAI燒肉專門店」日前插旗台北內湖地區，由於餐廳也有規劃1人用餐區，以後內科的上班族或附近居民，想吃燒肉不需再揪人喬時間。

全家餐飲旗下的「IKIGAI燒肉專門店」，主打高貴卻平價的精緻燒肉，享用日本山形A5和牛或美國Prime等級牛肉千元有找，套餐附有白飯、味噌湯、沙拉、飲料跟佐料，售價390元起，擁有各部位肉品的牛肉盛合，也十分受到歡迎，售價600元。