1300元享用15道菜色！無菜單料理「米匠」華山店明天試營運

▲葡萄蝦海膽握壽司。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

以雙層握壽司開創無菜單料理新體驗的「米匠」，規劃一段時間的三號店「華山店」，終於在明天（6/4）開始試營運，同樣以套餐形式呈現，包含握壽司、日式前菜、熱食、炸品、太捲、甜點等共15道料理，餐價每位1300元+10％。

▲米匠華山店為凸顯空間感，用餐區去包廂化，改以分段曲折的板前設計，界定出座位區域分隔。（圖／記者黃士原攝）

米匠華山店位於捷運忠孝新生站、華山文創園區附近，也是目前米匠系列中空間感最強、客席數最多、餐點形貌最多元的分店。為凸顯空間感，用餐區去包廂化，直線與圓弧構建的檜木板前作業檯面，以無斷點工法打造出宛如一條流動的河，同時也隔出座位區域。

▲鮟鱇魚肝最中餅。（圖／記者黃士原攝）

▲稻香鰹魚半敲燒。（圖／記者黃士原攝）

▲花甘小甜蝦握壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲白魽黑鮪魚大腹握壽司。（圖／記者黃士原攝）

米匠表示，使用的海鮮以國產為主、進口為輔，採購團隊每周前往宜蘭大溪漁港補貨2-3次，這是創辦人洪慶同的堅持，他說「我們與熟識的漁民合作多年，以確保取得的海鮮都是在地撈捕、品質最新鮮」。例如現撈葡萄蝦以富含礦物風味著稱、花甘（深海大魷魚）則肉厚甜糯，搭配日本黑鮪魚大腹、白魽與馬糞海膽，交疊放在拌上赤醋的壽司飯，一起送入口中品嚐時，旨味變化一加一大於二。

▲黑鮪魚刺身握壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲黑鮪魚大腹握壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲炸白油旗魚串。（圖／記者黃士原攝）

▲香菇蝦茸丸。（圖／記者黃士原攝）

▲磯煮鮑魚。（圖／記者黃士原攝）



米匠華山店還在廚房規劃上新增配置，板前一隅的煙燻室，集燻、烤、炸等烹調功能，讓套餐菜色更多樣化。例如鰹魚半敲燒即為日本高知縣傳統料理，以稻草炙燒、煙燻至表皮微焦，切片搭配水果醋和爽脆洋蔥絲。白油旗魚串和香菇蝦茸丸則是美味的炸物，白油旗魚切片依序沾裹麵粉、蛋液和細麵包粉酥炸，肉質Q實細膩、多汁酥香。

▲初魚餐飲集團推出新品牌「長浜魚屋」，主打高品質、親民價格的黑鮪魚丼飯。（圖／記者黃士原攝）

另外，初魚餐飲集團繼鐵板燒、日料之後，日前推出新品牌「長浜魚屋」，主打日本九州直送黑鮪魚，挑選介於120～200公斤、油脂分布完美的黑鮪魚，每周空運來台，並且以品牌專有技術進行熟成，讓魚肉變得更鮮甜滑口。

▲鮭魚親子丼。（圖／記者黃士原攝）

長浜魚屋採單點形式（免收服務費），除了主打的黑鮪魚丼之外，還有散壽司、綜合生魚片盤，以及隱藏版豪華海鮮丼。380元的黑鮪魚丼包含大腹、中腹、赤身等部位，以及一球鮪魚泥與鮪魚丁，搭配凍凝蛋、紫蘇葉、醃蘿蔔，以及份量十足的醋飯。