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先筆記！　手搖飲「指定飲品第2杯10元」限時1天搶喝

▲▼CoCo檸檬奇遇桔。（圖／CoCo提供）

▲CoCo檸檬奇遇桔限時1天第2杯10元。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

準備揪同事、朋友一起開喝！人氣手搖飲品牌「CoCo」每周限定好友日來了，限時1天祭出「檸檬奇遇桔第2杯10元」優惠，提醒須在官方LINE帳號領券，並於線上點單使用，每人最多可領2張優惠券。

CoCo本周三好友日祭出「大杯檸檬奇遇桔第2杯10元」超殺優惠，該飲品是選用檸檬搭配奇亞籽、蜜香凍，再放進金桔、話梅增添口感，酸甜滋味夏天喝超過癮，6月5日限時1天於官方LINE帳號開放領券，每人最多可獲2張，且限於都可訂線上點單並以自取為主，提醒優惠券須於今日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞APP本周祭出5大優惠券。（圖／業者提供）

喝手搖配炸物剛剛好！麥當勞即日起也於全球版APP祭出最新5大優惠券，有早餐限定「單點大麥克特價65元」、「單點勁辣香雞翅（1份2塊）特價44元」，以及得來速限定「10塊原味麥克雞塊套餐現折10元」使用期限至6月9日止。

除外還有99元超省晚餐券等領，至6月7日期間每日晚上6時至9時爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」通通特價只要99元，提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo 麥當勞

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