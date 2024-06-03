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直擊／黃仁勳最愛「通化阿婆水果攤」！民眾搶頭香買同款水果

▲▼黃仁勳最愛阿婆水果攤。（圖／記者黃國霖攝）

▲黃仁勳特別點名通化夜市很棒，尤其是這間阿婆水果攤。（圖／記者黃國霖攝）

記者周姈姈／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳2日在台大進行發表演講，除了分享AI科技技術進程、數位孿生等主題外，還特別點名通化夜市很棒，尤其有一個阿婆水果攤非常好吃，而《ETtoday新聞雲》今（3）日直擊這間神級阿婆水果攤，阿婆也現身受訪，甚至還有民眾在攤位還沒擺好就搶著買黃仁勳同款招牌水果。

這間讓黃仁勳如此著迷的水果攤，在Google上的店名為「阿婆高級現切水果」，位置約會擺在萊爾富北市臨江店附近，表定下午5點半開始營業，現年75歲的阿婆大概下午4點多就會帶著兒子、先生一起到現場擺設攤位，由阿婆負責賣、兒子則隱身後方準備水果，先生則會在旁邊販售玉米粒杯。

▲▼黃仁勳最愛阿婆水果攤。（圖／記者黃國霖攝）

▲現年75歲的阿婆總是非常熱情地招呼客人。（圖／記者黃國霖攝）

阿婆被問及黃仁勳2日在台大發表演講時提到水果攤一事，阿婆表示，「嚇一跳，真的沒想到他會在電視上說，他最愛就是情人果跟小番茄，可能他在國外都沒吃到這種水果，所以在台灣吃就覺得很新鮮好吃，他每次來買都說很好吃、也買很多。」

▲▼黃仁勳最愛阿婆水果攤。（圖／記者黃國霖攝）

▲對於黃仁勳在演講中提及水果攤，阿婆表示，非常驚訝，黃仁勳人真的很好、很親切。（圖／記者黃國霖攝）

阿婆表示，這次黃仁勳一次就買了2000多塊，總共20幾份，買了情人果梅子與百香2個口味共10份、芭樂5份、番茄2份、鳳梨1份、蓮霧5份，他都說好吃好吃，那他最喜歡的就是情人果的梅子口味。

阿婆說，「去年黃仁勳也有來買水果，當時就知道黃仁勳是何等大人物，他人真的很好、很親切，他也非常會說台語，他都跟我用台語對話，講英文我也聽不懂。」

▲▼黃仁勳最愛阿婆水果攤。（圖／記者黃國霖攝）

▲黃仁勳最愛的水果就是情人果梅子口味與小番茄，圖中阿婆正在裝袋的就是梅子情人果。（圖／記者黃國霖攝）

至於攤位的生意是否有因為黃仁勳造訪而變得更好？阿婆說，「名人來都有差，生意也比較好，大家有在電視上看到都會說，那我在這裡也做很久了，熟悉的顧客也很多，大家都知道要來買阿婆水果。」

而還沒等到阿婆擺攤好，一位民眾康先生就迫不及待要買水果，康先生表示，自己住在通化夜市附近，平常就會買了，也知道黃仁勳有來過，今天也買跟黃仁勳同款的梅子情人果。

▲▼黃仁勳最愛阿婆水果攤。（圖／記者周姈姈攝）

▲民眾康先生搶頭香買黃仁勳同款「梅子情人果」。（圖／記者周姈姈攝）

關鍵字： 黃仁勳 阿婆水果攤 阿婆高級現切水果 通化夜市 人氣美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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