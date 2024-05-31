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暑假出國團費漲2成「日本、瑞士最夯」　業者估團費只會越來越貴

▲▼TTE台北國際觀光博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲TTE台北國際觀光博覽會連續四天在台北世貿一館登場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

TTE旅展從即日起至6月3日為止在台北世貿一館登場，旅遊業者表示，出國詢問度最高的仍是日本，但今年暑假團費漲幅約2成，長線團費也有2成漲幅，不過可觀察到旅客選擇產品價格驅兩極化，只要確定目標，即使高旅客也會買單，且「是否有商務艙」成為影響高端客群下訂原因之一，多位業者也指出「未來旅遊價格只會越來越高。」

▲▼TTE旅展。（圖／記者蔡玟君攝）

▲可樂旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

可樂旅遊發言人李季柏指出，首日仍以日本詢問度最高，但和2023年同期相比，今年暑假日本團費漲幅約1至2成，漲幅最高的為北海道與東京，他指出，並非所有日本線漲幅都高，若想要找到相對實惠的價格去日本，四國、東北地區都是推薦地點。

隨著旅遊產品價格逐漸走向兩極化，李季柏認為小資族若想要以實惠價格出國，韓國是推薦選擇，如今年就有8900元就能去韓國玩的旅展價格。東南亞方面，越南旅遊明顯一支獨秀，峴港、下龍灣、富國島這3個目的地最受歡迎，尤其富國島在星宇航空也開闢直飛航線後，更是班班客滿，成為今年最受海島；泰國延長對台免簽待遇的確刺激旅遊潮，不過台灣人前往當地多習慣自由行。

▲▼可樂香港迪士尼。（圖／可樂旅遊提供）

▲旅展現場有香港迪士尼拍照打卡區。（圖／可樂旅遊提供）

香港也是台灣旅客最愛目的地，可樂旅遊此次也特別規劃香港迪士尼樂園「冰雪奇緣探索家3公里跑」、「達菲與好友3公里跑」等2至3日自由行，最低1萬1888元起），成功報名的選手將獲得賽事主題T恤及運動護腕等。

長線方面，李季柏觀察歐洲團費仍有2成漲幅，這是因為通膨、人力問題尚未解決，加上適逢今年暑假有巴黎奧運，帶動法比荷暑假團費，同時也可觀察，今年夏天德瑞團備受歡迎，且瑞士少女峰人氣更超越過去的鐵力士山，他也認為，整理來看，出國旅遊價格將會越來越貴，產品也會更兩極化，旅客須依照自己需求聰明選擇。

▲▼寰宇河輪S.S. Maria Theresa –泰瑞莎女皇號。（圖／寰宇河輪提供）

▲鳳凰旅遊包下寰宇河輪S.S. Maria Theresa –泰瑞莎女皇號，於11月帶旅客玩多瑙河。（圖／寰宇河輪提供）

鳳凰旅遊今年則以歐洲、土耳其、郵輪產品最受歡迎，並推出歐洲限定團最高第二人減2萬元、美加東14天賞楓限定團第二人減6000元優惠。鳳凰旅遊發言人卞傑民觀察，受到通膨、人力、餐廳問題，長程線團費預估未來仍會上漲，綜合團費來看是否有調降，可能還需至少半年至1年時間觀察。

此外，旅客旅遊習慣不斷變化，對高端客群來說，「是否有商務艙」已成為決定下訂的重要因素，卞傑民指出就碰到不少旅客因航班沒有商務艙，而遲遲無法下訂。

而台灣遊輪旅遊市場慢慢回溫，不僅有以基隆、高雄為母港的歌詩達莎倫娜號、名勝世界郵輪，鳳凰旅遊也大手筆推出歐洲「寰宇河輪UNIWORLD」多瑙河包船行程，卞傑民指出，歐洲河輪旅遊提供精緻的服務，許多旅客在搭乘今年4月萊茵河包船後，就立刻下訂多瑙河行程，回流客佔2至3成左右，明年度也計畫再推出萊茵河包船。同時，也者也推出南極龐洛郵輪星輝號行程，11月出發直奔南極。

▲▼TTE旅展。（圖／記者蔡玟君攝）

▲燦星旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

燦星旅遊總經理殳蓁蓁表示，從線上旅展開始，今年業績與2023年同期相比就成長2成以上，首日最受歡迎的為日本高知，東南亞詢問熱度也很高，她也透露，接下來將與航空公司推出直飛鳥取航線，讓旅客到日本玩又多一個選擇。

未獨厚北部旅客，燦星旅遊近期也推出台中出發前往東京、名古屋、釜山航線，反應熱烈，殳蓁蓁也表示，除了這3條出發的航線皆為一線城市，加上適逢暑假到來，正是親子出遊的時候，這3處城市都有亮點主題樂園可以前往，帶動買氣。

▲▼TTE旅展。（圖／記者蔡玟君攝）

▲世邦旅遊在此次旅展推出芬蘭極光行程。（圖／記者蔡玟君攝）

世邦旅遊總經理呂汶中則表示，首日以冬季北歐極光、瑞士單國團體行程最熱銷，前者為主題、季節性明確，因此旅客會提前規劃，即使明年3月才出發，旅客也會先確定行程。

瑞士單國團體行程則是今年銷售成長最明顯的，成長幅度有3至5成以上，即使瑞士消費高，但呂汶中認為現在價格已不是許多旅客主要考量，目標明確、能深度探索更受旅客青睞，甚至據了解，目前到10月為止，少女峰地區飯店、餐廳已近全滿，可見當地旅遊熱度。

關鍵字： 日本旅遊 出國旅遊 歐洲旅遊 亞洲旅遊 TTE旅展

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