今秋立山黑部賞楓　順遊秋天的童話合掌村

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

經典之所以為經典，因為歷久彌新、永不退流行，日本秋季賞楓的經典，就以立山黑部為最！在初春的雪牆震撼後，不妨將日本最早的楓紅搶先預約起來！

▲黑部平到大觀峰之間的空中纜車，被稱為移動的觀景台。

受全球登山客歡迎的立山黑部阿爾卑斯路線，貫穿標高3000公尺日本北阿爾卑斯山連峰，是世界少有的山岳觀光路線。這個國際級的路線全程乘換多種不同交通工具，通過數個風景名勝，總長為37.2公里，最大海拔差為1,975公尺。

山嶺重重相疊的立山連峰和黑部峽谷之間，因為海拔差大，高山、山腰及山麓產生層層不同顏色，在秋季成為「三段紅葉」，景緻美不勝收。賞楓名所室堂，可以見識楓紅之美，而黑部平到大觀峰之間的空中纜車，被稱為移動的觀景台，能欣賞立山山脈360度全景，全程 7分鐘，巍然的立山和碧綠的河水，美得令人感動。

▲搭乘黑部峽谷鐵道小火車，來一趟秋天的鐵道童話之旅。

想要細細品味立山黑部的秋景，有經驗的旅人絕對會搭乘黑部峽谷鐵道小火車。每年5月到11月，黑部峽谷鐵道小火車帶遊人一睹迷人楓紅，沿著黑部川峽谷行駛，途中可見壯麗森林、深V峽谷、潺潺溪水，全都染上了秋天的氣息，紅、橘、黃繽紛上色，與此同時，還能享受天涼好個秋的森林浴。

此外，微涼的氣候特別適合來場紅葉泡湯，鐵道小火車起始的宇奈月車站附近，正是一條熱鬧的溫泉街，旅館和露天浴場林立，是富山縣數一數二的溫泉勝地，也是遊覽立山秋紅時不能錯過的溫泉秘境。

▲富山縣五箇山合掌村相較於白川鄉，遊客相對較少，更為恬靜。

立山黑部有日本最長的賞楓期，也是日本迎來最早賞楓的地點，旅程中欣賞滿山滿谷的壯闊紅葉美景，再順遊世界遺產合掌村、飛驒寺廟和高山古街、日本三大名園之一的兼六園、同時享受道地溫泉、品嚐一下秋季美食，將自然景緻與和風文化一次擁有，堪稱是Pro級的行程安排。

▲逛逛飛驒小京都～高山三町古街、吃吃彈牙的飛驒牛。

同為紅葉名所的富山縣五箇山合掌村落，於1995年獲聯合國教科文組織指定為世界文化遺產，由於當地冬季積雪可達3公尺以上，所以村民們用木材和茅草，建造了有陡峭屋頂的合掌式房屋，讓房子不被壓垮，成為世代相傳的建築特色。相較於大家比較熟悉的白川鄉合掌村，五箇山合掌村更加樸素寧靜，旅人可以在這裡欣賞童話般的秋詩篇篇、感受質樸的鄉村情懷。

▲兼六園為日本三名園之一。

約11月上旬開始，位於石川縣金澤市的兼六園，也迎來絢爛的楓葉季，此地和岡山市的後樂園、水戶市的偕樂園並稱日本三大名園，是江戶時代代表的池泉回遊式庭園。四季皆美的兼六園，尤以冬季時的雪吊風景名聞遐邇。

走進這個被指定為國之特別名勝的庭園，能從細節中看出造景的巧妙安排，除此，金澤當地還有金箔冰淇淋可以品嘗，千萬不要錯過！

▲下呂溫泉泉水為無色透明，伴隨著清淡的香氣。

日本的旅程中，絕對不能少了溫泉飯店！有1000多年的歷史的下呂溫泉，就位在岐阜縣飛驒川沿岸，與有馬溫泉和草津溫泉並稱為"日本三大溫泉"。下呂溫泉地下湧出的泉水溫度高達84度，是貨真價實的天然溫泉，在一整天的出遊之後，讓身體泡進無色透明的溫泉水，伴隨著清淡且柔和的香氣，洗盡旅程的所有疲憊。

★行程名稱

立山黑部秋楓6天（立山黑部連峰、峽谷鐵道小火車 、童話合掌村、富山灣壽司 、全球最美星巴克、秘境名湯饗宴）

https://pse.is/5yr7rs

特色亮點：

★日本阿爾卑斯山：立山黑部連峰

★鐵道與秋紅：黑部峽谷鐵道小火車

★紅葉名所：三大名園之一兼六園（贈金箔冰淇淋）

★秋天的童話：五箇山的合掌村

★北陸古鎮巡禮：

---飛驒山脈-高山三之町古街（贈飛驒牛肉串）

---飛驒之里-合掌村戶外博物館

---城山公園-飛驒高山賞楓秘景

★全球最美星巴克：富岩運河環水公園店

★秘境名湯：下呂溫泉、宇奈月溫泉、大町溫泉

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