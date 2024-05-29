憑大巨蛋職棒門票第2人半價！南港Buffet餐廳6月限定優惠

▲憑大巨蛋職棒比賽門票，吃Buffet第2人半價。（圖／六福萬怡提供）

記者黃士原／台北報導

看完比賽門票別丟了！南港敘日Buffet餐廳6月祭出優惠，憑大巨蛋中華職棒賽事票，不分平假日，午餐及晚餐均可享2人同行第2人餐費半價優惠。另外，響應618購物節，6月平日午餐出示官方粉絲專頁購物節貼文，享同樣優惠。

▲敘日全日餐廳爐烤肋眼牛排。（圖／六福萬怡提供）

坐落於南港車站的台北六福萬怡酒店，距離「台北大巨蛋」僅需10分鐘車程，6月30日前，憑大巨蛋中華職棒賽事票吃敘日Buffet，不分平假日，午餐及晚餐，均可享2人同行第2人餐費半價優惠，最高可省840元。響應年中盛事618購物節，6月1日起至6月30日，平日午餐餐期至敘日全日餐廳用餐，雙人同行並出示敘日粉絲專頁「敘日購物節貼文」，也有第2人餐費半價優惠。

▲敘日全日餐廳燒烤牡蠣。（圖／六福萬怡提供）

敘日Buffet餐廳除多款異國料理與海鮮餐檯外，也有主廚推薦必吃異國料理，像是地中海紅酒燉牛舌、爐烤肋眼牛排、法式春蔬燉羊肉等。假日還升級海鮮餐檯，吃得到清蒸松葉蟹，品嚐經典列日鬆餅與DIY手作提拉米蘇。

▲大倉久和大飯店歐風館自助餐廳的泰式料理鮮蝦炒麵。（圖／大倉久和大飯店提供）

另外，大倉久和大飯店攜手曼谷大倉新頤酒店、泰國觀光局，於5月28日晚餐起至6月30日在歐風館自助餐廳推出「泰國美食節」，推出數十道包含熱菜、沙拉、湯品及甜點的泰式料理。熱菜有蟹肉炒飯、打拋牛肉、烤雞肉沙嗲串及辣炒海鮮等， 也有椰汁紫米露、椰香班蘭凍等風味甜品，不需額外加價即可無限享用。

