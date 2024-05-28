身分證中「168」任2碼　升級九孔鮑魚、北海道帆立貝吃到飽

▲身分證中2碼，新馬辣Plus+升級北海道大帆立貝吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

每月都有升級活動的馬辣集團，6月規則出爐了！只要身分證／健保卡／護照號碼含有「168」任2碼，前往旗下6家品牌用餐，可享有不同優惠，像是哞哞屋和牛燒肉加送烏魚子吃到飽，新馬辣Plus+升級北海道大帆立貝無限吃。

馬辣集團6月升級活動自6月1日至6月30日，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證／健保卡／護照號碼含「168」任2碼（可重複，例如66、88），只要提前至少一日訂位，並主動告知參加優惠活動，用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享有以下優惠。

▲身分證中2碼，哞哞屋升級雲林北港烏魚子吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

哞哞屋和牛燒肉：選擇「夢幻世界三大和牛」方案，可享雲林北港烏魚子吃到飽，並加贈BarRoyal德國氣泡酒1瓶，限量500瓶，送完為止。

夯下去和牛燒肉放題：選擇「極上雙和牛牛排放題」方案，全桌可享雲林北港烏魚子吃到飽。

馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：選擇「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」方案，全桌可享XXL東石大蛤吃到飽。

新馬辣經典麻辣鍋：選擇「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」方案，全桌可享九孔鮑魚吃到飽。

新馬辣經典麻辣鍋Plus+：選擇「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」方案，全桌可享北海道大帆立貝吃到飽。

涮樂和牛鍋物 食べ放題：選擇「松阪豚和牛放題」方案，每位成人送炙燒焦糖鮭魚握1貫。選擇「極上雙和牛放題」或「世界三大和牛」方案，可享炙燒焦糖鮭魚握吃到飽。

▲新馬辣、新馬辣Plus+生日禮，美國PRIME神仙牛吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

馬辣集團也公布了6月全品牌壽星優惠，馬辣全桌免費升級九孔鮑魚吃到飽，新馬辣與新馬辣Plus+升級美國Prime神仙牛吃到飽，涮樂和牛鍋物食べ放題選擇指定方案升級九孔鮑魚吃到飽，夯下去新潮和牛燒肉選擇指定方案升級阿根廷天使紅蝦吃到飽，哞哞屋和牛燒肉升級巨大海虎蝦吃到飽，燒肉ChaCha個人和牛燒肉送深海透抽，狗一下居酒食堂消費滿千送鮭魚毛毛蟲壽司，肉之間．大盤肉幸福鍋物送巨大海虎蝦，問鼎則是3成人同行（含壽星），消費滿千送生日肉蛋糕1個。

▼馬辣集團旗下品牌6月生日優惠一覽表。（圖／馬辣集團提供）

▲壽司郎台北館前路店5/30重新開幕，生鮭魚3貫特價60元連推7天。（圖／記者黃士原攝）

另外，壽司郎全台第一家門市「台北館前路店」日前進行改裝，預計5月30日再跟大家見面，官方今日公告重新開幕相關優惠，首先是5月30日至6月5日，生鮭魚3貫特價60元，單筆消費滿300元以上（含），再送開幕紀念限定款資料夾一個，送完為止。而6月12日前，消費滿500元以上，並完成表單填寫，即可參加90cm萌抱壽司娃娃抽獎，共有10個名額。