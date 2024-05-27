宜蘭5飯店住宿優惠！每晚3000起　免費早餐吃到飽、無邊際池賞景

▲礁溪晶泉丰旅頂樓無邊際溫泉泳池。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

TTE旅展即將於31日正式登場，旅遊業者們紛紛搶先推出線上旅展，《東森新媒體ETtoday》就整理出宜蘭5間飯店線上旅展優惠，最受歡迎的聯合住宿券3000元起，還可享免費早餐吃到飽、私人浴池泡湯，或享受無邊際泳池看龜山島。

▲礁溪晶泉丰旅客房。

礁溪晶泉丰旅

礁溪晶泉丰旅從即日起至5月31日於官網推出「2024夏日線上旅展」，主打每張6600元的住宿券可選擇入住雅緻客房享「溫泉蕃茄壽喜燒放題」加日式自助早餐，或是適合一家四口入住的泉思家庭套房加日式自助早餐，限時回饋折扣直逼3折，持券於官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠。

業者表示，此次推出以「一個價格、兩種選擇」為概念的住宿優惠券，是要提供不同客層的旅人、更加有彈性的假期安排。選擇「雅緻雙人客房一泊二食」專案者，可於飯店內三燔礁溪日式鍋物料理餐廳享用百分之百以當地食蔬入菜的「溫泉蕃茄壽喜燒放題」。

使用通用住宿券入住「家庭套房一泊一食」專案者，可以四位同行、入住兩中床的寬敞套房，並於翌日享用與米其林綠星餐廳—小小樹食聯名的輕日式自助早餐，結合在地小農蔬菜、當令美味食材，讓餐食體驗更加永續與健康。

▲▼礁溪捷絲旅。

礁溪捷絲旅

捷絲旅推出線上旅展，並推出聯合住宿券，每張3000元可入住全台7間分館。例如入住礁溪捷絲旅「沛 日式溫泉雙人客

房」，暑假周一至周四免加價，再贈翌日自助式早餐兩客。而每間客房均設有超大溫泉浴池，讓全家大小沉浸沐浴湯泉之中。

▲礁溪長榮鳳凰酒店客房示意圖。

礁溪長榮鳳凰酒店

礁溪長榮鳳凰酒店線上旅展從即日起開跑，平日住宿券4折起，6月底前憑券訂房入住再享旺假日加價減半，8388元即可入住高級洋式客房，平日雙人一泊一食則是7388元，票券效期可使用到2024年11月30日為止。

最受歡迎的「湯加餐」一日遊券，本次推出四種組合，包括「SPA+桂冠自助餐早午餐」平日單人券1198元、「SPA+桂冠自助餐平日晚餐」平日單人券1398元；「湯屋+桂冠自助餐平日早午餐」平日雙人券998元，以及「湯屋+桂冠自助餐平日晚餐」平日雙人券3398元。

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

宜蘭綠舞國際觀光飯店

宜蘭綠舞國際觀光飯店即日起至6月11日為止推出「春夏線上旅展」，最低下殺41折。住宿券兩人出遊首推「玥」雙人

客房，一泊二食5988元、一泊三食7388元。家庭親子或好友結伴出遊必選「嵐」四人客房，每張住宿券8788元，每人最低2197即可入住。

限量100台的「黑RURU露營車」一泊三食優惠價9999元，而每逢旅展必搶的「豪華湖畔Villa」祭出獨家優惠，再加贈二人免費入住，6人包棟入住每人4781元起，再加贈總價值近萬元的體驗好禮。

▲力麗馬告生態園區棲蘭山莊歐式雙人套房。

力麗觀光

力麗觀光從即日起至6月5日為止推出線上旅展優惠下殺3折起，聯合住宿券每張3300元，可於全台12處力麗觀光旗下飯店使用，再享期間限定買8送1、買15送2優惠，指定館別更提供免費升等。

力麗觀光此次推出聯合住宿券，每張3300元，如持有1張住宿券即可入住宜蘭力麗馬告生態園區棲蘭山莊與明池山莊、羅東力麗哲園飯店木棉道．美學商旅、力麗哲園飯店 日潭館／月潭館、花蓮力麗華美達安可酒店、北市久居棧旅店、力麗漫旅恆春峰樹屋／恆春麗昕緹渡假會館等館，除北市久居棧旅店外，上述各館於指定日入住即可享免費升等。