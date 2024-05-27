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深度走遊東方夏威夷—越南峴港

文／七逗旅遊網　圖／Shutterstock

峴港曾被《國家地理雜誌》評選為人生必去的50個地方之一，有著美麗的白沙灘、歷史古蹟、以及宛如仙境的自然景觀，所以有「東方夏威夷」美稱，是個適合優閒度假的好地方，同時還可順遊古城會安，前往迦南島體驗傳統竹筒船遊船，到避暑勝地巴拿山搭纜車賞景，樂趣無窮。

▲▼深度走遊東方夏威夷—越南峴港。（圖／業者提供）

▲入夜後漢江畔欣賞龍橋，峴港夜景更添多采多姿。（圖／Shutterstock）

橫跨峴港漢江的龍橋(Dragon Bridge)，是目前世界上最大鋼鐵結構的龍形大橋，橋上覆蓋約2,500個LED燈，尤其在夜幕低垂，在不同角度與燈光投射下，變化萬千，更顯璀璨。獨特的建築工藝與造型，龍橋已成為峴港的新地標與成功象徵。

▲▼深度走遊東方夏威夷—越南峴港。（圖／業者提供）

▲會安經過數百年的歷史爭戰與淬鍊，依舊保存著純樸古韻。（圖／Shutterstock）

鄰近峴港的會安古城（Hoi An），為中國人在中越定居的第一個城市，漫步古城老街，映入眼簾的都是熟悉的漢字，充滿濃厚中國氣息。法國殖民時期，會安建築出現了法式古典庭園式建築，讓會安的建築有了跨國的建築文化風格結合，展現出屬於自己特有的古樸、優雅與生活情趣。

▲▼深度走遊東方夏威夷—越南峴港。（圖／業者提供）

▲竹筒船是在地漁民捕魚的獨有船泊工具，也稱越南水上咖啡杯。（圖／Shutterstock）

位在會安對岸的迦南島，有著原始自然生態風光，搭乘傳統的竹筒船沿著秋盆河，欣賞岸上密布的水椰林、檳榔樹，並且體驗釣螃蟹的樂趣，別有風情。

▲▼深度走遊東方夏威夷—越南峴港。（圖／業者提供）

▲巴拿山樂園有法國春天山城的美稱。（圖／Shutterstock）

鄰近峴港的巴拿山是著名的避暑勝地，也是適合全家出遊的休閒度假區。這裡有室內機動遊樂場和大型空中城堡度假村，還有世界最長的單軌登山纜車，是個具有歐風悠閒氣氛的空中樂園。

▲▼深度走遊東方夏威夷—越南峴港。（圖／業者提供）

▲黃金橋是世界最負盛名的設計橋樑之一。（圖／Shutterstock）

搭乘巴拿山登山纜車上山，有如深入仙境，可以飽覽山巔到海灘的迷人奇幻景色，其中全長約150米長的黃金橋彷彿是條金黃絲帶，並由一雙巨人之手支撐著，漫步在橋上，巴拿山的深邃森林與湛藍天空盡入眼底，是IG的熱門景點。

峴港不僅有自然美景，更充滿豐富歷史人文底蘊，曾為法國殖民地，也融合碰撞出多樣化色彩，峴港的魅力風采，一生必遊！

★推薦行程：
【中越峴港｜耀捷五星5日(越捷航空)】東方夏威夷、峴港巴拿山、會安古城、美食渡假（無購物站） https://reurl.cc/AjjMve

★特色亮點：
早鳥搶優惠，前十名訂購並繳付訂金的貴賓，即可獲贈越南電話網路卡(每天1GB流量高速上網，超過降速，可用5天)。(以上優惠限前10名報名付訂者，JOIN旅客或嬰兒不適用，恕不得與其他優惠並用)

更多資訊：
信安旅行社（02）2507-7484
https://www.peacetour.com.tw
信安旅遊FB粉絲團
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關鍵字： 越南 峴港 信安旅遊

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