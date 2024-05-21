北投新景點「關渡碼頭貨櫃市集」開幕　迎夕陽吹風、逛14攤位

▲「關渡碼頭貨櫃市集」今（21日）起正式開幕。（圖／北市水利處提供）

記者彭懷玉／台北報導

北投誕生新景點！「關渡碼頭貨櫃市集」今（21日）起正式開幕，北市水利處在關渡棧橋碼頭打造兩層樓高的貨櫃市集，引進14個異國風情美食攤位，晚間7點施放3分半高空煙火秀，藉此迎接浪漫的微醺夜。

▲▼「關渡碼頭貨櫃市集」今（21日）起正式開幕，晚間7點施放3分半高空煙火秀，迎接浪漫的微醺夜。（圖／時藝多媒體提供）



繼大稻埕碼頭貨櫃市集成功經驗之後，北市水利處表示，「關渡碼頭貨櫃市集」委由時藝多媒體精心籌劃，希望讓大家盡情享受關渡水岸風情，一邊欣賞河畔風光，一邊品嚐14個異國風情的美食攤位，種類囊括漢堡、沖繩飯糰、義大利麵、韓式炸雞、鰻魚飯、熱狗堡，飲品從手沖咖啡和精釀啤酒等都有，滿足不同味蕾需求。

▲▼「關渡碼頭貨櫃市集」委由時藝多媒體精心籌劃，希望讓大家盡情享受關渡水岸風情，一邊欣賞河畔風光，一邊品嚐14個異國風情的美食攤位。（圖／北市水利處提供）

北市水利處表示，貨櫃市集不僅結合美食、美景、音樂表演及裝置藝術創作，未來也計畫與航運業者合作，讓民眾可搭乘定時航班，往返關渡碼頭及大稻埕碼頭，盡情欣賞淡水河畔的夕陽美景與自然生態。甚至進一步規劃舉辦一日遊行程體驗，串連大稻埕碼頭貨櫃市集及迪化商圈，參觀百年媽祖廟「關渡宮」、北投溫泉等，讓旅客深入了解北投區及周邊的歷史文化和自然風光。

全新開幕的「關渡碼頭貨櫃市集」交通便利，從捷運關渡站出站後，步行約13分鐘，或是騎Youbike即可抵達，民眾可以坐在制高點迎著夏日微風、欣賞淡水河無敵夕陽，開幕後也為北投、關渡一帶增添聚會新亮點。

關渡碼頭貨櫃市集

地點：北市北投區知行路360-1號（關渡棧橋碼頭）