ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北投新景點「關渡碼頭貨櫃市集」開幕　迎夕陽吹風、逛14攤位

▲「關渡碼頭貨櫃市集」5月21日開幕。（圖／北市水利處提供）

▲「關渡碼頭貨櫃市集」今（21日）起正式開幕。（圖／北市水利處提供）

記者彭懷玉／台北報導

北投誕生新景點！「關渡碼頭貨櫃市集」今（21日）起正式開幕，北市水利處在關渡棧橋碼頭打造兩層樓高的貨櫃市集，引進14個異國風情美食攤位，晚間7點施放3分半高空煙火秀，藉此迎接浪漫的微醺夜。

▲「關渡碼頭貨櫃市集」今（21日）起正式開幕 。（圖／時藝多媒體提供）

▲▼「關渡碼頭貨櫃市集」今（21日）起正式開幕，晚間7點施放3分半高空煙火秀，迎接浪漫的微醺夜。（圖／時藝多媒體提供）

▲「關渡碼頭貨櫃市集」今（21日）起正式開幕。（圖／時藝多媒體提供）

繼大稻埕碼頭貨櫃市集成功經驗之後，北市水利處表示，「關渡碼頭貨櫃市集」委由時藝多媒體精心籌劃，希望讓大家盡情享受關渡水岸風情，一邊欣賞河畔風光，一邊品嚐14個異國風情的美食攤位，種類囊括漢堡、沖繩飯糰、義大利麵、韓式炸雞、鰻魚飯、熱狗堡，飲品從手沖咖啡和精釀啤酒等都有，滿足不同味蕾需求。

▲「關渡碼頭貨櫃市集」5月21日開幕。（圖／北市水利處提供）

▲▼「關渡碼頭貨櫃市集」委由時藝多媒體精心籌劃，希望讓大家盡情享受關渡水岸風情，一邊欣賞河畔風光，一邊品嚐14個異國風情的美食攤位。（圖／北市水利處提供）

▲「關渡碼頭貨櫃市集」5月21日開幕。（圖／北市水利處提供）

北市水利處表示，貨櫃市集不僅結合美食、美景、音樂表演及裝置藝術創作，未來也計畫與航運業者合作，讓民眾可搭乘定時航班，往返關渡碼頭及大稻埕碼頭，盡情欣賞淡水河畔的夕陽美景與自然生態。甚至進一步規劃舉辦一日遊行程體驗，串連大稻埕碼頭貨櫃市集及迪化商圈，參觀百年媽祖廟「關渡宮」、北投溫泉等，讓旅客深入了解北投區及周邊的歷史文化和自然風光。

全新開幕的「關渡碼頭貨櫃市集」交通便利，從捷運關渡站出站後，步行約13分鐘，或是騎Youbike即可抵達，民眾可以坐在制高點迎著夏日微風、欣賞淡水河無敵夕陽，開幕後也為北投、關渡一帶增添聚會新亮點。

關渡碼頭貨櫃市集
地點：北市北投區知行路360-1號（關渡棧橋碼頭）

關鍵字： 台北市旅遊 北投區旅遊 關渡碼頭貨櫃市集 迪化街 大稻埕碼頭

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

推薦閱讀

日本福岡豐前市市長為台北聯絡處揭牌　李奇嶽任特聘顧問

日本福岡豐前市市長為台北聯絡處揭牌　李奇嶽任特聘顧問

北投「關渡碼頭貨櫃市集」開幕！

北投「關渡碼頭貨櫃市集」開幕！

全台首創　城市科大觀光系越南生等將赴越捷航空台灣總代理實習

全台首創　城市科大觀光系越南生等將赴越捷航空台灣總代理實習

才開幕4個月！牧石鍋物5／27起暫停營業

才開幕4個月！牧石鍋物5／27起暫停營業

限時5天！超商咖啡「買7送4」

限時5天！超商咖啡「買7送4」

博多豚骨拉麵每碗100元優惠連推3天

博多豚骨拉麵每碗100元優惠連推3天

TOK盡興食光2號店插旗大巨蛋

TOK盡興食光2號店插旗大巨蛋

越捷慶祝河內廣島開航　台灣-越南及其他國際線機票1850元起

越捷慶祝河內廣島開航　台灣-越南及其他國際線機票1850元起

買菜助震災！全聯推花蓮農產特賣

買菜助震災！全聯推花蓮農產特賣

開箱！被「薄荷巧可力」填滿的咖啡廳

開箱！被「薄荷巧可力」填滿的咖啡廳

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北投「關渡碼頭貨櫃市集」開幕！

有多條森林浴步道任選！新北親子景點

「碧潭、大稻埕煙火」9施放日一次看

每人每晚713元住飯店3天2夜送禮券

期間限定！雙北4大夜間打卡點全免費

身分證拿出來！對中「5」玩樂園5折

台南最美餐酒館！曾是皇族外出御泊所

王品頂級鍋物「旬嚐」5/27熄燈

插旗苗栗！藏壽司頭份運動公園店籌備中

1984年6月壽星吃Buffet享6折

熱門行程

變裝造型廣場舞派對，等你來跳舞！

首場桃園城市變裝嘉年華6/1-6/2在置地廣場開趴，現在報名參加就有機會拿千元大禮包！

最新新聞更多

日本福岡豐前市市長為台北聯絡處揭牌　李奇嶽任特聘顧問

北投「關渡碼頭貨櫃市集」開幕！

全台首創　城市科大觀光系越南生等將赴越捷航空台灣總代理實習

才開幕4個月！牧石鍋物5／27起暫停營業

限時5天！超商咖啡「買7送4」

博多豚骨拉麵每碗100元優惠連推3天

TOK盡興食光2號店插旗大巨蛋

越捷慶祝河內廣島開航　台灣-越南及其他國際線機票1850元起

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366