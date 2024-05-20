開幕未滿1年！王品頂級鍋物「旬嚐」5／27熄燈　原址其他品牌進駐

▲王品頂級鍋物「旬嚐」5/27熄燈。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

搶攻火鍋頂級市場商機，王品集團去年8月推出「旬嚐精緻鍋物」，不過該品牌只營業到5月26日，5月27起暫停營業，王品表示，將尋新址重新營運，原地將以集團其他品牌進駐。

旬嚐是王品集團第8個鍋物品牌，主攻頂級市場，除了吃得到日本A5和牛、澳洲純血和牛等高檔食材，還有每日限量的帝王蟹海旬寶盒套餐。單人套餐以旬嚐野蕈盛合最便宜880元，肉類1000元以上，如果選擇品嚐日本A5和牛，價格將超過2900元，其他還有青蟳、波士頓龍蝦等海鮮主餐，總計有14種可選。

▲旬嚐四人套餐中的波士頓龍蝦海鮮盒。（圖／記者黃士原攝）

雙人與四人海陸套餐皆有澳洲純血和牛與西班牙伊比利豬等高級食材，依搭配不同海鮮有3種餐價可選，餐價3500元起至8380元。而每日限量的「帝王蟹海旬寶盒」，食材包含有帝王蟹、南非活鮑魚、北海道生食級干貝等10種海鮮，另外再搭配日本A5和牛紐約客、澳洲純血和牛牛小排及西班牙伊比利豬梅花，餐費超過3萬元。

▲旬嚐湯頭主打和風魚介昆布湯。（圖／記者黃士原攝）

不過營業未滿1年的旬嚐，5月26日是最後營業日，王品表示，5月27日起暫停營業，另尋新址重新營運，原地將以集團其他品牌進駐，感謝消費者這段期間的支持。王品強調，未來也會定期檢視消費者的喜愛程度，隨時調整營運資源，以最優質的品牌提供消費者多元用餐選擇，並調整資源以提升營運績效，希望達到最佳經營配置。

▲川巴子原址重出江湖，轉型單點川菜館。（圖／取自川巴子臉書）

另外，老牌麻辣火鍋吃到飽「川巴子火鍋樓」原本公告5月初結束營業，不過在許多老客人的支持下，老闆宣布原址重出江湖，但退出火鍋吃到飽，餐廳轉型單點川菜館，提供酸菜魚、水煮牛、口水雞等菜色，以及他最自豪的麻餅。

得知川巴子重新營業，網友紛紛開心表示「是老闆做的料理都支持」、「我要訂位，上次被取消了，難過好久」、「謝謝老闆給我美好的回憶，讓我再來嘗你的水煮牛」、「期待老闆的好手藝」、「麻餅真的是我的最愛！我可以光吃小菜加麻餅吃到飽」。