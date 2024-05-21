▲宜蘭員山最新民宿「山里蒔花」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／宜蘭報導

宜蘭又有新民宿！位於員山鄉的「山里蒔花」，是業者繼頭城黑宅咖啡、礁溪蒔花咖啡後，於宜蘭第三處據點。民宿以地中海山城風格構築出理想中的樣貌，讓旅客能實際住進漠地宮殿，或睡進南歐花園中，在私人陽台享受山風吹拂、蟲鳴鳥叫，還能在玻璃光屋享受下午茶、早晚餐。

▲山里蒔花以地中海山城風格呈現。（圖／記者蔡玟君攝）

「山里蒔花」於2023年7月開幕，主理人Mayves一直以來都喜歡的地中海地區樂於分享的文化、健康飲食與宜人環境，若說「黑宅咖啡」是私人愛好的呈現，「礁溪蒔花咖啡」就是地中海海邊餐廳意象，而「山里蒔花」則是以地中海山城概念打造，透過餐廳與住宿，展現地中海山城與海線風格。

▲▼紅色的「北非漠地」呈現摩洛哥風情。（圖／記者蔡玟君攝）

▲馬匹雕像與過去歷史做連結。（圖／記者蔡玟君攝）

佔地850坪的園區主要可分成北非漠地、光屋和南歐花園3個區域。「北非漠地」以醒目的紅色建築樣貌展現北非、摩洛哥側的地中海樣貌，由於該園區昔日曾為馬場民宿，因此在建築一隅頂端設有馬匹雕像，藉此與過去歷史連結。

▲▼以沙漠宮殿概念設計的「沙之房」。（圖／記者蔡玟君攝）

該建築內共有3間客房，以沙漠最常出現的「沙、風、水」三元素為客房主題，為了保障客人隱私，3間客房均設有不同出入口。「沙之房」是業者認為最具特色的房型之一，狹長形客房以沙漠宮殿概念設計，入口處的房門特地架高、增添氣勢，室內則以刺繡體枕、黑色天花板呈現宮殿感，連浴缸都是手砌而成。此外，民宿內所有客房香氛都是自家依據房型特色不同調製而成。

▲風之房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼水之房連入口木門都是自己手雕而成。而入門後的小徑，夏天則會注水，讓旅客泡腳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲水之房空間。（圖／記者蔡玟君攝）

▲風之房與水之房均設有私人小陽台與吊床。（圖／記者蔡玟君攝）

「水之房」與「風之房」均設有私人小陽台，並有吊床讓旅客能悠閒躺於其中，享受山風吹拂。「水之房」更以「瀑布後的洞穴」概念設計，推開自家手工雕琢的圓拱木門，通往客房的小徑兩側，在夏天時會注水，讓旅客能泡腳賞星空；房外門簾設計較低，有如穿過水簾後進入洞穴裡，因此客房內的設計也呈現蜿蜒洞穴感。

▲南歐花園的花屋由一棟棟小木屋構成。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼客房「橙花」。（圖／記者蔡玟君攝）

南歐花園區則有5座小木屋構成的「花屋」房型，以不同的花種命名，如「橙花」房約8坪大，以橙花花語中包含的「純淨」含義，客房設計清新素雅，如床頭板就如同一朵盛開的花；房內也設有一處隱密小空間，即使是2人入住，也能享受獨處時光。

▲月桂房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼月季房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼棕梠房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼棕梠房有一廳兩房兩衛浴。（圖／記者蔡玟君攝）

「月桂房」與「月季房」均設計為浪漫公主風格，設有高高的床幔，房內設有蛋形浴缸，而月季房更以不同色彩的牆面磁磚呈現出有別於其他客房的貴氣感。唯一一間四人房「棕梠」，則設有一廳、兩房、兩衛，約16坪，是所有客房中最寬敞的房型，可供三五好友一起入住，房內更提供員山在地豆奶與泡麵讓住客享用。

▲▼公共空間「光屋」。（圖／記者蔡玟君攝）

玻璃屋設計的「光屋」，是享用早晚餐、下午茶與手作體驗的休閒場所，業者表示，希望在園區內有一處空間，能輕鬆的享受一天光影變化，且為了對抗紫外線，每片玻璃均特別貼膜。

▲▼光屋運用雕塑、植栽等元素呈現一處美的空間。（圖／記者蔡玟君攝）

室內則運用植栽、木製擺件、刺繡風格抱枕與雕塑，呈現舒適又獨具美感的空間，例如入口處的英國大理石雕像是專門從英國買回，該雕像由英國皇家御用雕刻師於1876年製作，可看到雕像上的衣服紋理、紐釦等細節都非常生動，手上抱著麥穗意象，讓山里蒔花賦予其豐收女神形象，同時希望和周邊田園地貌做連結。

▲▼住客專屬下午茶。（圖／記者蔡玟君攝）

餐點設計方面，住客均享有一泊三食服務。早餐提供摩洛哥式早餐，以大圓盤承裝瑪撒拉香料的烤雞、香腸、西班牙燉蛋，也有水果沙拉和優格、厚片等；下午茶則是來自礁溪蒔花咖啡的提拉米蘇、蛋糕、迷迭香起司鳳梨的串燒，並利用當地鴨賞放在法國麵包上，再加上巴薩米克醋，希望能與宜蘭在地連結，最特別的是會準備椰棗中間加入核果，是摩洛哥當地常見的小吃，希望旅客來時可以和異國風產生連結，並搭配薄荷茶。

▲戶外營火區入夜後會升起營火。（圖／記者蔡玟君攝）

晚餐則是鍋物料理，有法式普羅旺斯味噌、泰式的檸檬香茅咖哩、台式馬告刺蔥剝皮椒、中式養生藥膳4種湯頭選擇，並選用宜蘭在地或自家種植蔬菜，在地養殖鱘龍魚海鮮與肉品搭配。天氣好時，入夜後戶外營火區會升起營火，讓旅客坐在營火邊聊天、賞星空，並提供30ml威士忌、無酒精的紅酒、或在地品牌「吉姆老爹」以員山在地的水釀製的啤酒3選1的服務。

▲礁溪老爺酒店封館2個月整修換新裝，預計將於6月3日重新開幕。上圖為資料照片。（圖／老爺酒店集團提供）

新開幕的設計民宿已成為旅客造訪宜蘭的理由之一，飯店業者也改換新裝維持新鮮度。例如礁溪老爺酒店就從4月起暫時封館2個月，進行館內整修，從客房到公共設施都會換上新裝，預計將於6月3日重新對外迎接旅人到來，許多人也對即將換上新樣貌的礁溪老爺倍感期待。