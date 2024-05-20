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6月中開幕！大戈壁蒙古烤肉西門店籌備中　與詹記麻辣鍋當鄰居

▲大戈壁蒙古烤肉。（圖／取自大戈壁蒙古烤肉臉書）

▲大戈壁蒙古烤肉籌備西門店。（圖／取自大戈壁蒙古烤肉臉書）

記者黃士原／台北報導

西門商圈又有新餐廳即將進駐！主打蒙古烤肉、火鍋吃到飽的「大戈壁」日前宣布，西門店籌備中，預計6月中旬開幕，地點就在大世界商業大樓，成為詹記麻辣鍋的新鄰居。

蒙古烤肉在台灣曾盛極一時，裝載滿滿一大盤的各式肉類與蔬菜混入醬汁，廚師們把它們放上大鐵盤上用長筷來拌炒，便宜美味又能大口爽吃，不過更多人更愛把烤肉夾入現烤燒餅的美味。此外，不少餐廳也提供酸菜鍋，如果覺得蒙古烤肉吃膩了，喝個酸菜鍋來爽口，也是很好的搭配方式。

▲大戈壁蒙古烤肉。（圖／取自大戈壁蒙古烤肉臉書）

▲大戈壁蒙古烤肉同時也供應火鍋。（圖／取自大戈壁蒙古烤肉臉書）

隨著餐飲環境的變化，大戈壁是台北少數僅存的蒙古烤肉餐廳之一，主打399元起吃到飽，而且還有麻辣鍋、酸白菜鍋，以及無限供應的自助吧。大戈壁看好西門商圈人潮，日前宣布西門店籌備中，預計6月中旬開幕，地點就在大世界商業大樓，成為詹記麻辣鍋的新鄰居。

▲蒙古其實沒有蒙古烤肉。（圖／資料照）

不過提到蒙古烤肉，起源並不是來自蒙古，而是台灣相聲大師吳兆南所發明，資深藝人郎祖筠也曾在臉書上說到，蒙古烤肉是恩師吳兆南根據家鄉北京烤肉所改良研發的新菜式。

根據維基百科裡資料，1951年，吳兆南在台北市新店溪畔的螢橋地區開設烤肉店維生，把牛、羊、雞、豬肉加上蔬菜，再淋上醬油、麻油、大蒜、辣椒、檸檬汁、鳳梨等10多種配料，放在大鐵盤上炒來吃。因為是根據家鄉北京烤肉所改良，原本吳兆南想將此新式料理取名為「北京烤肉」，但因為當時政治氛圍，取名北京或北平都不太適合，後來突發奇想叫它為「蒙古烤肉」。

▲「詹記麻辣火鍋」西門大世界5月初開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，詹記麻辣火鍋第3間店「西門大世界」已於5月初開幕，選址西門町大世界商業大樓（前身為大世界戲院）的地下一樓，300坪大空間可容納至少百位客人用餐，是目前旗下空間最大的餐廳店面，除了能讓更多消費者吃到經典的鍋底鴨血與豆腐，也想藉西門町的觀光力，接觸更多國外旅客。

關鍵字： 美食雲 大戈壁 蒙古烤肉 西門町

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