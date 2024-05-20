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520限定！秀愛心爽喝「手搖飲第2杯半價」　每店限量100組

▲▼TEA TOP第一味推出夏季最新「紅粿青梅青」。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲TEA TOP第一味限時1天秀愛心喝指定飲品第2杯半價。（圖／TEA TOP第一味提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

只有今天！今（20）日為520告白日，人氣手搖飲品牌「TEA TOP第一味」特意祭出最新飲品「紅粿青梅青」，是青茶結合莓果、紅茶粉粿的組合，且限時1天只要秀出「愛心」，即可享有「第2杯半價」優惠，每人限購2組，每店限量100組，趕緊衝了。

▲▼TEA TOP第一味推出夏季最新「紅粿青梅青」。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲紅粿青梅青是高山青茶、梅果與紅玉粉粿的組合。

520我愛你，為迎接充滿浪漫的一天，TEA TOP第一味特意祭出「放閃大冒險，粿然超有愛」優惠活動，今（20）日只要於全台170家門市大方秀出愛心，例如最簡單的手勢愛心，即可享有「紅粿青梅青第2杯半價」優惠，每人限購2組，每店限量100組。

「紅粿青梅青」是今夏最新飲品，選用南投信義鄉當季的梅果結合了招牌高山青茶，再加入Q彈紅玉粉粿增添咀嚼口感，每一口都清爽又解渴，紅玉粉粿是使用台茶18號紅玉紅茶製成，滑嫩好吃。

▲▼春陽茶事。（圖／春陽茶事提供）

▲春陽茶事今天指定系列飲品開放免費加料。（圖／春陽茶事提供）

另，春陽茶事今（20）日也於門市祭出「免費加料」520優惠活動，只要購買5款人氣飲品包括檸檬蜜烏龍、蜜桃烏龍、鳳梨蜜烏龍、荔枝蜜烏龍、覆盆子烏龍，即享免費加料1份，免費配料開放Q彈珍珠、招牌粉條、手作翡翠凍3選1，每人限購5杯，小確幸通通不能放過。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 TEA TOP第一味 春陽茶事

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