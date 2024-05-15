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萬豪全台10飯店「加99元贈咖啡、酒品」！最美渡假飯店也有

▲萬豪旅享家即日起到6月25日推出「早C晚A」住房專案。（圖／萬豪旅享家提供）

▲萬豪旅享家即日起到6月25日推出「早C晚A」住房專案，圖為台南安平雅樂軒酒店。（圖／萬豪旅享家提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

結合近年流行趨勢「日出咖啡，日落乾杯」概念，萬豪旅享家即日起到6月25日推出「早C晚A」住房專案，凡預訂萬豪旗下全台10間特色酒店住宿，加購99元即可早晨一杯 Coffee 補充元氣、晚間一杯 Alcohol，包含萬豪、威斯汀、萬麗、萬怡、福朋喜來登、雅樂軒等品牌都在列，輕鬆度過慵懶假期。

▲萬豪旅享家即日起到6月25日推出「早C晚A」住房專案。（圖／萬豪旅享家提供）

▲桃園大溪威斯汀度假酒店能在山嵐綠意的南洋池畔，享受每日知味西餐廳兩客自助早餐、星巴克咖啡與The Deli任選麵包一個、每日免費客房迷你吧。

「早C晚A」不只適用皮膚保養，也可以是一種心靈療癒指南。「萬豪旅享家」打造「換城漫遊方案」，精選旗下台北、桃園、台中與台南特色酒店，提供限定「早C晚A」住房專案。其中，桃園大溪威斯汀度假酒店能在山嵐綠意的南洋池畔，享受每日知味西餐廳兩客自助早餐、星巴克咖啡與The Deli任選麵包一個、每日免費客房迷你吧，特別的是，池畔房客還能有Happy Hour無限暢飲。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒。》

▲萬豪旅享家即日起到6月25日推出「早C晚A」住房專案。（圖／萬豪旅享家提供）

▲台北萬豪酒店經典客房。

如世外桃源般的士林萬麗酒店，頂樓無邊際泳池可眺望綿延山景，獨享一份Grab and Go特色餐點，還可外帶咖啡與指定麵包、R bar 1至2杯特色雞尾酒；活動期間於Tea Lab茶坊與 R bar逸庭消費，可享8折優惠（端午連假不適用）。

▲萬豪旅享家即日起到6月25日推出「早C晚A」住房專案。（圖／萬豪旅享家提供）

▲林口亞昕福朋喜來登酒店，逛完周邊的林口三井Outlet後，回到酒店，則款待旅人們品嚐 Best Brew 精釀啤酒買一送一。

步行可達捷運站，且鄰近桃園機場捷運的林口亞昕福朋喜來登酒店，逛完周邊的林口三井Outlet後，回到酒店，則款待旅人們品嚐 Best Brew 精釀啤酒買一送一，度過微醺舒心的夜晚。

▲萬豪旅享家即日起到6月25日推出「早C晚A」住房專案。（圖／萬豪旅享家提供）

▲台北國泰萬怡酒店豪華客房。

交通便捷的台北六福萬怡酒店，加價99元就有Morning C 敘日全日餐廳，內含餐包、可頌及美式咖啡乙杯，下午後可於一樓大廳酒吧兌換台灣特色雞尾酒乙杯。北投雅樂軒酒店則有每日每位迎賓飲料及外帶咖啡各一，以輕盈的心開啟旅程的無限可能。

▲萬豪旅享家即日起到6月25日推出「早C晚A」住房專案。（圖／萬豪旅享家提供）

▲北投雅樂軒Aloft 經典套房。

年輕潮旅最愛的台北中山雅樂軒酒店，加購升級後可於17樓交誼空間兌換台啤兩瓶，還能外帶咖啡與美味覆盆莓夾心可頌。至於擁有全台首座台美綠色建築認證的台北國泰萬怡酒店，入住翌日可外帶1杯咖啡和1個可頌麵包，入住當晚，每人在Drift Lounge & Bar現場享用1杯酒精飲料，包含軟性飲料、啤酒、紅白酒任選。

而中台灣部分，米其林指南推薦的人氣商旅台中萬楓酒店、台南座落於億載金城正對面的台南安平雅樂軒酒店，均有「早C晚A」加價購選擇，方便旅人解鎖各間酒店的特色。

另外，國泰飯店觀光事業將於5月17日至6月10日推出夏季線上旅展，集結旗下和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店及巧虎夢想樂園，推出餐飲通用券、星級海洋夜宿券及樂園入園券，餐飲通用券最低250元即可入手；單人自助餐券下殺73折，一張只要950元；親子旅客必買的「巧虎夢想樂園」入園券含海洋世界舞台表演，一大一小入園券只要790元，再送乙位13歲以上兒童或陪同成人一起入園，省荷包度過暑假。

關鍵字： 飯店旅館 優惠促銷 萬豪旅享家 星級飯店 台北市旅遊 渡假飯店

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