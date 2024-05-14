大力水手炸雞「Popeyes」台灣首店5／30開幕　前3天每日送50塊炸雞

▲Popeyes台灣首店5/30開幕。（圖／Facebook／Popeyes）

記者黃士原／台北報導

美國知名連鎖速食店「Popeyes」今日宣布，5月30日正式登陸台北，開幕首3日推出多重優惠，除了每日前50名消費送炸雞1塊，還有送手掛繩組、點心與飲料。

美國知名連鎖速食店「Popeyes（大力水手炸雞）」號稱是到美國必吃的炸雞，3月時傳出台灣業者簽約引進，預計第二季於台北市中正區成立首家台灣門市。該品牌今日在臉書粉專公告，台灣首店「許昌店」將於5月30日早上11點正式開幕，該店位置就在大創百貨台北站前店隔壁。

▲Popeyes被許多人讚譽是難以抵擋的「罪惡美食」，連天后碧昂絲都無法招架。（圖／Facebook／Popeyes）

慶祝台灣首店開幕，Popeyes也推出多重優惠，5月30日至6月1日期間，除了每日前50名消費者，送炸雞1塊，每日前20名消費送限量手機夾片掛繩組，點套餐現場加品牌LINE好友，輪流送比司吉、小薯與台灣綠茶。

▲韓式炸雞「本村」6月登台。（圖／取自Bonchon Chicken本村韓式炸雞臉書粉專）

另外，發源自韓國釜山、有紐約最好吃炸雞之稱的「Bonchon Chicken本村韓式炸雞」，確定被引進台灣，首家門市落腳微風台北車站2樓，預計6月開幕。本村炸雞其韓文意思代表著「我的故鄉」，在全球超過400家門市，美國與東南亞都有分店，曾被美國媒體評選為「紐約最好吃炸雞」，該品牌不僅提供特色口味，還融入多元化的韓式餐點。