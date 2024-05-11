添好運高雄富民店5／15試營運　連3天菠蘿買一送一

▲添好運全台首間街邊店落腳高雄左營裕誠商圈，5月15日試營運。（圖／和億集團提供）

記者黃士原／台北報導

香港添好運港式點心專門店登台10年，全台首間街邊店落腳高雄左營裕誠商圈，5月15日試營運，首3天還推出經典好運菠蘿買一送一。

和億生活集團表示，登台10年的添好運港式點心專門店，過去都以百貨商場作為展店據點，隨著商圈環境的改變，規劃開出首間街邊店，地點位於高雄左營裕誠商圈，5月15日試營運。全店將採用全新「好運形象店」風格，結合好運元素與經典港式點心風格進行點綴，營造嶄新好運氛圍。漢神巨蛋店則因合約到期，只營業到5月12日。

▲添好運高雄富民店5/15試營運。（圖／和億生活集團提供）

添好運台灣第一間門市「台北車站店」，曾創下單日營收破百萬元，光是酥皮焗叉燒包單月就銷售超過6萬6千顆。該店在邁入第10年之際，啟動大規模改裝，預計5月30日重新改開幕，也同步採用全新第6代「好運形象店」風格。

慶祝全台首間街邊店「高雄富民店」試營運，5月15日起至5月17日推出好運冰火菠蘿買一送一。而台北車站店在5月30日起，也是連續3天推出好運冰火菠蘿買一送一。

▲姜滿堂竹北店4月底開幕。（圖／豆府提供）

另外，豆府餐飲集團旗下韓式燒肉品牌「姜滿堂」，4月底在竹北地區開出全台第一間超過百坪街邊店，為搶攻當地饕客的心，全店5月15日起到5月17日推出「5折吃日本和牛」活動，憑姜滿堂官方粉絲團、IG活動圖用餐，即可用5折加購日本和牛紐約客1份。