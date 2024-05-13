日本消暑遊！關東百選絕景名湯一次玩

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

日本輕井澤充滿清爽的自然綠景和透著歐洲風格的文藝氣息，是日本天皇和貴族喜愛的避暑勝地。輕井澤所在的關東地區，更有許多避暑絕景，包括名水百選之一的忍野八海，以及神奈川縣的箱根等在火山運動所形成的迷人景致，而且還能搭船遊湖，眺望日本美麗的象徵――富士山。今年夏天不妨搭乘日本航空前往東京，暢遊關東美景，清涼一夏。

▲白絲瀑布是輕井澤的代表性景觀之一。（圖／鳳凰旅遊）

鄰近東京首都圈的輕井澤夏天涼爽，隨處都瀰漫著優雅的歐洲風情，位在舊輕井澤北端的白絲瀑布，有如數百條白絲絹般沿著黑色岩石滑降而下，景致唯美又略帶神秘氣質，是輕井澤的秘境。

▲高原教堂是海外婚禮知名景點（圖／鳳凰旅遊）

在輕井澤蓊鬱森林中，有著一座簡約的木造教堂，沉穩靜雅，是許多日人心中嚮往的婚禮所在地。尤其每年夏季，教會舉行夏日燭光活動（Sunner Candle Night），更讓沁涼的夏夜，平添幾許浪漫。

▲忍野八海的池水，來自富士山融雪。（圖／鳳凰旅遊）

榮獲日本百選名水之一的忍野八海，因火山噴發與密集的火山運動而形成，進而發展為一個迷人的小村莊，也是熱門的度假勝地。村莊裡有傳統茅草屋和緩慢轉動的水車，走在步道上，除了清澈乾淨的池塘，更能遠眺壯麗的富士山景色。

▲乘坐海盜船遊湖，一邊欣賞箱根及富士山景。（圖／鳳凰旅遊）

隱身在箱根、因火山爆發而形成的蘆之湖，在群山包圍下，環境極為清幽，最適合乘船遊湖，天氣清朗時還可欣賞到富士山風景和箱根神社的鳥居。而這裡的觀光船雕刻華麗、船身彩繪明亮，甲板上還有栩栩如生的海盜人像，因此也被暱稱為海盜船，是觀光亮點之一。

▲鎌倉大佛坐落於佛教淨土宗的高德院庭園中（圖／鳳凰旅遊）

神奈川縣也是沿途的旅遊重點，可參拜日本第二高的青銅佛像——鎌倉大佛。儘管受到颱風、地震和海嘯多次侵襲，大佛依然屹立如山，庇佑著所有信眾，亦因此成為鎌倉神聖的象徵。

作為日本美麗象徵的富士山，除了在忍野八海搭船遊湖可眺望美景，從靜岡的三島大吊橋（SKYWALK）上，或從「伊豆全景公園」搭乘纜車，也都能將富士山與駿河灣同框的絕世美景盡覽眼簾。今年夏天不妨走趟關東消暑賞景去！

★推薦行程

日本關東百選絕景名湯饗宴5天https://reurl.cc/YEdxR0

天皇渡假勝地輕井澤、伊豆富士山景纜車、富士山麓世界遺產、蘆之湖海盜船、登上晴空塔、採果名湯饗饌

★特色亮點

．限定團享開運金最高減12,000元

．【全程宿泊保證】3晚溫泉旅館、1晚東京都大飯店

．【全程餐食升級】溫泉旅館內會席料理或自助餐／輕井澤釜飯御膳／

箱根陶阪燒御膳／伊豆金目鯛御膳／飛驒牛等

．日本歐風渡假高原～輕井澤

．日本最長的吊橋～三島大吊橋SKYWALK

．可以眺望富士山和駿河灣的「伊豆全景公園」(纜車眺望富士山)

．鐮倉古都巡禮：鶴岡八幡宮、高德院、鐮倉大佛

．登上晴空塔、天空町商店街、淺草觀音寺

更多資訊：

鳳凰旅遊 0800-089-789

官網：www.travel.com.tw

鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours

鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife