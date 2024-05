終於等到！麻古茶坊「芒果季」開跑了　一次爽喝4款芒果飲品

▲麻古茶坊夏季限定芒果季開跑了。(圖/麻古茶坊提供)

記者蕭筠/台北報導

每年夏天就在等這杯!人氣手搖飲品牌「麻古茶坊」終於迎來「芒果季」了,一口氣網羅4款芒果限定飲品,不僅有熱銷百萬杯的經典「楊枝甘露2.0」等喝,今年更推出全新清爽系「柳橙芒果果粒」,是柳橙綠茶搭配滿滿芒果果丁的組合,滿足爆表,即日起於全門市開喝。

▲芝芝芒果果粒(左)、楊枝甘露2.0(右)。(圖/記者蕭筠攝,下同)

麻古茶坊夏季限定「芒果季」開跑了,今年有3款人氣芒果飲品回歸,再推出1款全新芒果飲,通通超欠喝;首推熱銷百萬杯的超夯「楊枝甘露2.0」,選用新鮮愛文芒果打成濃郁冰沙,再加入清爽綠茶凍、芒果果粒、葡萄柚果粒及特調椰奶,料多實在,每一口都能喝到豐富口感,滿足到不行。

▲今年推出全新「柳橙芒果果粒」。

再來要搶嚐鮮新品「柳橙芒果果粒」,選用綠茶結合柳橙原汁,再放進滿滿愛文芒果果粒,清爽又消暑;除外還有「芝芝芒果果粒」,是選用芒果冰沙搭配綠茶凍、芒果果粒,再淋上一層喜馬拉雅山玫瑰鹽與紐西蘭起司製成的濃厚芝芝,口感鹹甜又濃郁。

最後是這杯「芒果果粒波波」,同樣是芒果冰沙作為基底,搭配滿滿芒果果粒、綠茶凍及Q彈爽脆波波,咀嚼口感十足,即日起於全門市上市,期間限定,想喝要快。

▲發發The Far Far Farm5月推出全新2款芒果飲品。(圖/發發The Far Far Farm提供)

另,發發The Far Far Farm5月也推出「芒著度假系列」,打造2款全新芒果飲品,首推「發發泰芒優格」,選用清爽優格結合濃郁泰奶,再放進芒果果丁、Q彈班蘭粉條,咀嚼口感滿分,每杯售價95元,另一杯「芒芒泰奶烏龍」則是萱香清烏龍搭配香甜芒果及泰奶的組合,同樣也吸得到芒果果丁、班蘭粉條,清爽又好喝,每杯售價85元,即日起於全門市上市,期間限定、售完為止。