終於等到！麻古茶坊「芒果季」開跑了　一次爽喝4款芒果飲品

▲麻古茶坊夏季限定芒果季開跑了。（圖／麻古茶坊提供）

記者蕭筠／台北報導

每年夏天就在等這杯！人氣手搖飲品牌「麻古茶坊」終於迎來「芒果季」了，一口氣網羅4款芒果限定飲品，不僅有熱銷百萬杯的經典「楊枝甘露2.0」等喝，今年更推出全新清爽系「柳橙芒果果粒」，是柳橙綠茶搭配滿滿芒果果丁的組合，滿足爆表，即日起於全門市開喝。

▲芝芝芒果果粒（左）、楊枝甘露2.0（右）。（圖／記者蕭筠攝，下同）

麻古茶坊夏季限定「芒果季」開跑了，今年有3款人氣芒果飲品回歸，再推出1款全新芒果飲，通通超欠喝；首推熱銷百萬杯的超夯「楊枝甘露2.0」，選用新鮮愛文芒果打成濃郁冰沙，再加入清爽綠茶凍、芒果果粒、葡萄柚果粒及特調椰奶，料多實在，每一口都能喝到豐富口感，滿足到不行。

▲今年推出全新「柳橙芒果果粒」。

再來要搶嚐鮮新品「柳橙芒果果粒」，選用綠茶結合柳橙原汁，再放進滿滿愛文芒果果粒，清爽又消暑；除外還有「芝芝芒果果粒」，是選用芒果冰沙搭配綠茶凍、芒果果粒，再淋上一層喜馬拉雅山玫瑰鹽與紐西蘭起司製成的濃厚芝芝，口感鹹甜又濃郁。

最後是這杯「芒果果粒波波」，同樣是芒果冰沙作為基底，搭配滿滿芒果果粒、綠茶凍及Q彈爽脆波波，咀嚼口感十足，即日起於全門市上市，期間限定，想喝要快。

▲發發The Far Far Farm5月推出全新2款芒果飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

另，發發The Far Far Farm5月也推出「芒著度假系列」，打造2款全新芒果飲品，首推「發發泰芒優格」，選用清爽優格結合濃郁泰奶，再放進芒果果丁、Q彈班蘭粉條，咀嚼口感滿分，每杯售價95元，另一杯「芒芒泰奶烏龍」則是萱香清烏龍搭配香甜芒果及泰奶的組合，同樣也吸得到芒果果丁、班蘭粉條，清爽又好喝，每杯售價85元，即日起於全門市上市，期間限定、售完為止。