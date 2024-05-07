吃得到鮮奶酪、草莓醬！　最新酸甜系「草莓‧鮮奶酪生乳捲」來了

▲亞尼克最新「草莓‧鮮奶酪生乳捲」開吃。（圖／亞尼克提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

生乳捲控開吃！人氣甜點品牌「亞尼克」最新口味生乳捲報到了，特意選用莊園級豐樂鮮乳打造酸甜系「草莓‧鮮奶酪生乳捲」，鬆軟Q彈泡芙蛋糕體內吃得到豐樂鮮奶酪、草莓奶霜，還有草莓果醬增添酸甜口感，即日起正式開賣。

▲草莓‧鮮奶酪生乳捲吃得到奶酪、草莓醬。

為迎接即將到來的母親節，亞尼克特意打造全新「草莓‧鮮奶酪生乳捲」，選用莊園級豐樂鮮乳結合招牌北海道奶霜製成，外層是粉色系梔子花紅泡芙蛋糕，接著層層包裹著北海道奶霜、草莓奶霜、豐樂鮮奶酪及草莓醬，每一口都能吃到酸甜草莓結合濃濃奶香，還有滑嫩奶酪的口感，滿足爆表，即日起正式上市，每條售價450元起。

▲杏桃鬆餅屋5月推出全新雙色哈密瓜冰淇淋鬆餅 。（圖／杏桃鬆餅屋提供）

另，日本東京人氣甜點品牌「杏桃鬆餅屋」超人氣「哈密瓜系列」回來了，今年推出全新「雙色哈密瓜冰淇淋厚鬆餅」，其中，厚鬆餅款是在有著4公分厚的鬆餅上放上新鮮綠肉、紅肉2種哈密瓜，並堆疊橘色哈密瓜醬、奶油乳酪及哈密瓜冰淇淋，哈味十足，另一薄鬆餅款則多加了北海道鮮奶油增添滑順口感，且通通吃得到超大塊哈密瓜，罪惡爆表，除愛提供以優格、酸奶與奶油乳酪調配的限定醬汁，滿足到不行，2款鬆餅售價皆為320元。

加碼喝2款哈密瓜飲品，首推「哈密瓜氣泡飲」，選用哈密瓜醬搭配氣泡飲作為基底，再放進滿滿綠肉、紅肉哈密瓜，風味香甜爽快，售價180元；另一杯是帶有奶香的「哈密瓜歐蕾」，哈密瓜與鮮奶的組合，濃郁又好喝，售價220元，即日起於全門市上市。