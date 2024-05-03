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最後賞螢！大安森林公園「免費導覽」剩3場　集合地點、時間一次看

▲「2024台北杜鵑花季」即日起至3/31在大安森林公園登場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大安森林公園是北市最大的森林公園，又有都市之肺之稱。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

不只榮星花園公園，大安森林公園也在復育後迎來螢火蟲現身，螢火蟲季至5月5日結束，剩下今、明天和後天晚上有解說志工導覽，採現場報名，民眾晚間6:30前可至大安森林公園大樹講堂集合，有興趣的民眾別錯過。

▲大安森林公園在復育後迎來螢火蟲現身，螢火蟲季至5月5日結束。（圖／公園處提供）

▲大安森林公園螢火蟲季至5月5日結束，剩下今、明天和後天晚上有解說志工導覽，採現場報名。（圖／公園處提供）

春夜最浪漫的視覺饗宴就是賞螢，好似降落凡間的綠色精靈，每每現身都讓人又驚又喜。在公園處與大安森林公園之友基金會多年合作復育，只有在良好生態環境條件下才能生存的螢火蟲，也出現在大安森林公園中。公園處表示，公園復育的是水生的黃緣螢，大多數的族群，成蟲一年只出現一次，壽命大概10天，生命短暫而璀璨。

▲大安森林公園在復育後迎來螢火蟲現身，螢火蟲季至5月5日結束。（圖／公園處提供）

▲今晚將由解說志工導覽；明（4日）、後（5日）兩晚由吳加雄博士及專業解說團隊帶領。（圖／公園處提供）

為期最後三場的螢火蟲導覽，今晚將由解說志工導覽；明（4日）、後（5日）兩晚由吳加雄博士及專業解說團隊帶領，均採現場報名，民眾晚間6:30前可至鄰近大生態池、露天音樂台的「大安森林公園大樹講堂」集合，將介紹螢火蟲的相關知識及賞螢注意事項等。

▲大安森林公園在復育後迎來螢火蟲現身，螢火蟲季至5月5日結束。（圖／公園處提供）

▲將介紹螢火蟲的相關知識及賞螢注意事項等。（圖／公園處提供）

公園處處長藍舒凢表示，今年恰逢大安森林公園建園滿30周年，也是公園認養單位大安森林公園之友基金會成立滿10周年，除了感謝前市長黃大洲當年的魄力開闢公園，提供舒適的遊憩休閒空間外，也為螢火蟲的復育在市中心留下最後一方淨土，10年來大安森林公園在基金會的陪伴與支持下找回螢火蟲，從無到有、從整地開始到現在動植物相豐富的溼地生態池，一路走來十分不容易。

▲「2024台北杜鵑花季」即日起至3/31在大安森林公園登場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大安森林公園3月是繁花盛開的時節，杜鵑花、繡球花點綴更多色彩。（圖／記者彭懷玉攝）

青年公園管理所主任王淑雅補充說明，大安森林公園假日賞螢人數眾多，4月21日甚至達到近2560人參與，感謝基金會妥善規畫動線及志工夥伴的秩序維護。至於過了5月5日之後，還會有螢火蟲嗎？王淑雅透露，螢火蟲數量會逐步減少，昨晚已經下降到60多隻，基本上在5月10日之後幾乎就沒有觀賞價值了，但5月10日前，只要不下雨、好天氣，都還會有，機率100%，但數量少。

公園處提醒，螢火蟲棲地維護不易，希望賞螢的旅客們配合遵守「不捕捉、不干擾、不照亮、不隨意放生動植物、不走入水池踩踏邊坡植物」，降低人為對螢火蟲的干擾，共同愛護螢火蟲的家。

大安森林公園交通資訊
1.捷運
搭乘紅線至大安森林公園站下車，從2、3、4、5號出口上去，都可直接到達大安森林公園。
2.公車
多線公車可到達，搭乘公車0東、0南、3、15、18、20、22、38、72、74、204、211、226、235、237、254、278、280、290、311、505、642、662、663、295、672、675即可到達大安森林公園。
 

關鍵字： 台北市旅遊 螢火蟲 賞螢 大安森林公園 螢火蟲導覽

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