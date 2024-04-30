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開箱最新台南唯一海上咖啡廳！全預約制　體驗船屋喝咖啡、看夕照

▲▼台南海上咖啡廳舫Home Cafe。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南唯一海上咖啡廳「舫Home Cafe」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

台南安平又有新景點！有業者打造府城唯一海上咖啡廳「舫Home Cafe」，目前採IG全預約制，旅客可以體驗登船喝咖啡、品味店家自製甜點，還能欣賞安平港灣風景。

▲▼台南海上咖啡廳舫Home Cafe。（圖／記者蔡玟君攝）

▲舫Home Cafe外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南海上咖啡廳舫Home Cafe。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼店內座位全部都是靠窗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南海上咖啡廳舫Home Cafe。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南海上咖啡廳舫Home Cafe。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼店內菜單目前以甜點與咖啡、氣泡飲為主。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南海上咖啡廳舫Home Cafe。（圖／記者蔡玟君攝）

「舫Home Cafe」利用自家船隻改造為船屋咖啡廳，就停在安平港灣處，只有預約後才能得知確切位置。業者將所有座位設計為兩側靠窗，讓旅客用餐同時能欣賞安平河畔風光，無論白天、夕陽或夜晚，點上一杯咖啡搭甜點，就能在此享受悠閒時光。目前店內菜單以咖啡、氣泡飲與每日自製甜點為主，每天提供的甜點均不盡相同。

▲▼台南海上咖啡廳舫Home Cafe。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼店內有許多海洋元素，以及店家的收藏、文學作品展示。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南海上咖啡廳舫Home Cafe。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南海上咖啡廳舫Home Cafe。（圖／記者蔡玟君攝）

▲座位區外的走廊則適合拍照、賞景。（圖／記者蔡玟君攝）

在咖啡店內中間則利用展示櫃分隔座位區，並展示店家各種旅行收藏，並利用植栽裝飾，中間也會穿插貼上店家喜愛的文學字句；用餐之餘，咖啡廳外兩側走廊是最受歡迎的拍照區，讓旅客可依照自己喜好盡情留下回憶。

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