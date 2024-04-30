KKday周年慶優惠！日韓機票4999元起　樂園門票、一日遊買1送1

▲KKday周年慶，推出日韓機票4999元起優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

旅遊電商KKday迎接10周年，從即日起至6月30日為止推出周年慶活動，包括日韓機票4999元起，還有買一送一優惠，全球各地人氣樂園、體驗行程、一日遊、景點票券、網路Sim卡優惠等，同步還有全站97折、萬元有找限量機票搶購、國內旅遊第二人半價等活動。

▲日本環球影城。（圖／記者謝盛帆攝）

針對台灣市場消費者，KKday首波以「10年有你，買1送1同遊趣」為主題，推出多重優惠活動，包含日本環球影城、美國加州迪士尼樂園、日本東京華納兄弟哈利波特影城等人氣樂園門票，滿額可享5折，還有菲律賓奧斯陸鯨鯊浮潛、加拿大尼加拉瀑布一日遊、香港Sky100觀景台門票等特色行程，以及出國必備的網路SIM卡買一送一。

而機票部份，KKday則推出釜山5日來回機票4999元起，日本則有大阪五日來回機票6888元起、東京五日來回機票8999元起。

▲也有東南亞海島體驗行程。上圖為長灘島風帆船。（圖／記者周姈姈攝）

除了全站優惠外，KKday針對各目的地皆有推出不同的限定折扣，國人最愛的日本，於周一至周四購買美食體驗、票券商品，可享9折，周五至周日則是租車、包車、行程類商品9折；韓國推出體驗類商品92折優惠，同時，自5月2日起釜山商品限定94折優惠。

▲Klook推出為期5個月的「花蓮商家免抽佣計畫」。上圖為花蓮賞鯨。（圖／Klook提供）

而Klook為了支持花蓮旅遊重建，宣布推出為期5個月的「花蓮商家免抽佣計畫」，自5月至9月底為止，花蓮地區的體驗、行程、包車、飯店和美食商家，都能享有訂單免佣金的優惠，等於旅客支付的費用將直接全額回饋給商家，Klook計劃投入至少300萬元，以實際行動鼓勵旅客回流。

此項免佣金計畫以花蓮在地的體驗、行程、包車、飯店和美食商家為主，Klook既有商家會自動加入此項計畫，欲加入的新商家夥伴，Klook設有專門的「供應商註冊」平台，可通過Klook商家註冊頁面進行登記，除了5個月訂單佣金全免，Klook也將承擔每筆交易訂單中信用卡手續費，確保商家夥伴能獲得最大的經濟支持。

